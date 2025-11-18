به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه، آئین تجلیل از رتبههای برتر کنکور سراسری ۱۴۰۴ ویژه دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه با حضور جمعی از مسئولان استانی و خانوادههای نفرات ممتاز برگزار شد؛ برنامهای که جلوهای از نقش مؤثر حمایتهای آموزشی این نهاد در رشد علمی جوانان را نمایان ساخت.
در این مراسم، از ۴۶ نفر از دانشآموزان مددجو که موفق به کسب رتبههای زیر دههزار در کنکور شدهاند، با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی تجلیل بهعمل آمد. فضای همدلی و غرور علمی از ویژگیهای برجسته این آئین بود که نمونهای دیگر از عزم کمیته امداد برای توانمندسازی علمی جامعه هدف را نشان میداد.
رضا طاهری مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه در حاشیه این مراسم اظهار کرد: این موفقیتها حاصل پشتکار، استمرار در تلاش و بهرهگیری از برنامههای آموزشی هدفمند این نهاد حمایتی است. وی گفت: فراهمسازی امکانات تحصیلی، شناسایی استعدادهای برتر و مشاوره آموزشی مستمر موجب شده سطح علمی فرزندان تحت حمایت در سال جاری رشد محسوسی داشته باشد.
طاهری افزود: همزمان با این برنامه استانی، شش نفر از دانشآموزان ممتاز کرمانشاهی که توانستهاند رتبههای زیر دوهزار کسب کنند، در مراسم تجلیل ملی در تهران با حضور مدیران ارشد و ریاست محترم کمیته امداد مورد تقدیر ویژه قرار گرفتند؛ افتخاری که جایگاه علمی مددجویان استان را در سطح کشور برجسته کرده است.
مدیرکل کمیته امداد کرمانشاه با ذکر آماری از نتایج آزمون امسال گفت: در کنکور سراسری ۱۴۰۴، تعداد ۲۸۶ دانشآموز تحت حمایت موفق به پذیرش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور شدند که در رشتههای روزانه، پیامنور، علمیکاربردی، آزاد و غیرانتفاعی ادامه تحصیل میدهند.
وی تأکید کرد: از میان پذیرفتهشدگان، ۹ نفر در رشته پزشکی و ۲۵ نفر در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شدهاند، که نشاندهنده ارتقای کیفیت آموزشی و خودباوری علمی میان جامعه هدف امداد است.
رضا طاهری در پایان یادآور شد کمیته امداد استان کرمانشاه با اجرای طرحهای آموزشی توانمندساز، حمایت از دانشآموزان مستعد و گسترش خدمات فرهنگی، مسیر دستیابی به آیندهای علمی و مبتنی بر استقلال فردی را برای جوانان تحت پوشش هموار میسازد.
