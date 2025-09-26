رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف ایجاد فرصت برابر آموزشی و کاهش دغدغه خانوادههای محروم، ۲۱ هزار بسته نوشتافزار در میان دانشآموزان نیازمند و تحت حمایت توزیع شد. ارزش این بستهها نزدیک به ۶۰ میلیارد ریال برآورد میشود.
وی افزود: این بستهها شامل اقلام ضروری تحصیلی بوده و تلاش شده نیازهای اصلی دانشآموزان در آستانه مهرماه تأمین شود. در کنار این اقدام، برنامههای آموزشی متنوعی برای ارتقای سطح علمی مددجویان در دستور کار داریم.
طاهری با اشاره به فراهم شدن شرایط حضور بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ دانشآموز در کلاسها و آزمونهای آمادگی کنکور گفت: در تابستان امسال نیز یکهزار و ۴۰۰ دانشآموز در دورههای مهارتآموزی و بیش از یکهزار و ۱۵۰ نفر در اردوهای فرهنگی، تربیتی و زیارتی شرکت کردند. همچنین حدود ۴ هزار دانشآموز در برنامههای اوقات فراغت و کلاسهای تابستانی مشارکت داشتند.
وی تأکید کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار دانشآموز در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم تحت پوشش کمیته امداد در استان مشغول به تحصیل هستند. از این میان، حدود ۹ هزار و ۷۰۰ نفر در مقطع ابتدایی و نزدیک به ۵ هزار و ۸۰۰ نفر در متوسطه اول قرار دارند. جمعیت دانشآموزان متوسطه دوم نیز به بیش از ۴ هزار و ۸۹۰ نفر میرسد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه با بیان اینکه حمایت تحصیلی از دانشآموزان در اولویت این نهاد قرار دارد، گفت: این کمکها سرمایهگذاری برای آینده علمی فرزندان نیازمند است و در کاهش فقر آموزشی و تحقق عدالت اجتماعی نقش بسزایی دارد.
وی در پایان از مردم نیکوکار خواست در پویش «جشن عاطفهها» مشارکت فعال داشته باشند تا زمینه حمایت هرچه بیشتر از دانشآموزان بیبضاعت فراهم شود.
