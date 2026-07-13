به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهری ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کرمانشاه، با تأکید بر گسترش همکاری‌های مشترک میان دو دستگاه، اظهار کرد: تعامل کمیته امداد و آموزش‌وپرورش نقش مهمی در تحقق عدالت آموزشی و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند دارد و باید از همه ظرفیت‌ها برای توسعه این همکاری استفاده شود.

وی با اشاره به جامعه هدف کمیته امداد استان افزود: هم‌اکنون نزدیک به ۹۳ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان کرمانشاه قرار دارند که بیش از ۵۲ هزار خانوار از این تعداد را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند و بیش از ۹۶ درصد خانواده‌های تحت حمایت نیز در دهک‌های اول تا سوم درآمدی قرار دارند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه با بیان اینکه ۲۸ هزار دانش‌آموز تحت حمایت این نهاد هستند، تصریح کرد: این جامعه آماری، مهم‌ترین محور همکاری میان کمیته امداد و آموزش‌وپرورش به شمار می‌رود و در سال‌های اخیر با همکاری مطلوب دو دستگاه، اقدامات مؤثری در حوزه عدالت آموزشی به اجرا درآمده است.

طاهری با اشاره به موفقیت استان در اجرای طرح‌های مشترک، گفت: کرمانشاه در اجرای برنامه‌هایی همچون «مدارس همدل» و دیگر طرح‌های حمایتی، از استان‌های برتر کشور بوده و این موفقیت حاصل هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، خیران و مشارکت‌های مردمی است.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از دانش‌آموزان مستعد، تأمین لوازم‌التحریر، توسعه طرح اکرام و بهره‌گیری از ظرفیت خیران و نیکوکاران از مهم‌ترین محورهای همکاری مشترک کمیته امداد و آموزش‌وپرورش است که با هدف کاهش محرومیت‌های آموزشی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان نیازمند دنبال خواهد شد.