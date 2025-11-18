به گزارش خبرگزاری مهر، مونیکا اولدزکا نیلسون در نشست با سفیر کره و مسئولان کشوری در استانداری سیستان و بلوچستان بر نقش این سازمان به عنوان حلقه اتصال میان نهادهای بین‌المللی و ملی تأکید کرد و افزود: یونیسف تلاش می‌کند با همکاری شرکای مختلف، خدمات بهتری به جوامع آسیب‌پذیر، به‌ویژه کودکان ارائه دهد.

معاون دبیر سازمان یونیسف در ایران با اشاره به نقش این سازمان در ایجاد هم‌افزایی میان نهادهای بین‌المللی و ملی، از حمایت‌های دولت کره جنوبی قدردانی کرد و اظهار داشت: تمرکز اصلی یونیسف، ارتقای کیفیت زندگی کودکان در مناطق تحت تأثیر بحران آب و تغییرات اقلیمی است.

وی بر اهمیت نقش یونیسف به‌عنوان حلقه اتصال میان سازمان‌ها و شرکای مختلف تأکید کرد و گفت: این نهاد تلاش می‌کند ظرفیت‌های همکاری را برای ارائه خدمات بهتر به جوامع در معرض آسیب فراهم کند.

مونیکا اولدزکا نیلسون با اشاره به طرح فاضلاب مجتمع ۱۰ هزار نفری روستای کُهک در شهرستان زهک که با مشارکت کره جنوبی انجام شد، بیان کرد: این همراهی بین‌المللی زمینه‌ای برای اجرای برنامه‌هایی است که به بهبود شرایط زندگی کودکان کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: الگویی که از این مشارکت مثبت و موفق در استان شکل گرفته است، می‌تواند مسیر را روشن‌تر کند و به‌عنوان مدلی قابل تکرار برای تقویت و گسترش همکاری‌های چندجانبه به کار گرفته شود.

معاون دبیر یونیسف در ایران با اشاره به تأثیر مستقیم تغییرات اقلیمی بر منابع آب، تصریح کرد: کم‌آبی یک موضوع جهانی است و در سیستان و بلوچستان نیز جامعه با چالش‌های جدی آب روبه‌روست و تمرکز یونیسف حمایت از جوامعی است که بیش‌ترین آسیب‌پذیری را در برابر این بحران دارند.

وی در پایان گفت: یونیسف تلاش می‌کند با همکاری دولت‌ها و نهادهای تخصصی، برنامه‌هایی را برای حفاظت از کودکان و ارتقای کیفیت زندگی آنان در شرایط دشوار اقلیمی پیش ببرد.