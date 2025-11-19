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۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۱۸

برخورد قانونی قاطع با باندهای قاچاق و تولید پوشاک مروج فرهنگ غربی

برخورد قانونی قاطع با باندهای قاچاق و تولید پوشاک مروج فرهنگ غربی

دادستان عمومی و انقلاب تهران با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در حوزه حجاب و عفاف، از برخورد قانونی قاطع با باندهای فساد، قاچاق و تولید پوشاک مروج فرهنگ غربی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست بررسی وضعیت حجاب و عفاف و راهکارهای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین علی کرمی، دادستان نظامی تهران و جمعی از معاونان دادستانی و فرماندهان نظامی، انتظامی و امنیتی برگزار شد، بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و نظارتی در صیانت از ارزش‌های دینی و اخلاقی تأکید کرد.

دادستان تهران با بیان اینکه ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی بخشی از جنگ نرم دشمن علیه بنیان‌های فرهنگی و خانوادگی جامعه است، اظهار کرد: این روند از سال‌ها قبل آغاز شده و امروز به بنیان خانواده‌ها و ثبات اجتماعی آسیب وارد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ۲۸ دستگاه اجرایی در حوزه حجاب و عفاف وظایف قانونی مشخص دارند، تصریح کرد: اجرای اقدامات ایجابی و فرهنگی در کنار وظایف سلبی و مقابله‌ای ضروری است. قوانین موجود ظرفیت اقدامات مؤثر را فراهم می‌کند و باید از تشدید آسیب‌ها جلوگیری کرد.

تأکید بر نقش فضای مجازی در جنگ نرم

صالحی با هشدار نسبت به نقش فضای مجازی در اشاعه جریان‌های ضد ارزشی، مدیریت و نظارت هوشمندانه بر این فضا را ضروری دانست و افزود: رصد و کنترل فضای مجازی باید به‌صورت جدی انجام شود و دستگاه‌های فرهنگی و نظارتی باید به‌موقع اقدام کنند.

نظارت بر اماکن عمومی و جلوگیری از تخلفات آشکار

دادستان تهران با اشاره به برخی رفتارهای غیرقانونی و ضد ارزشی در رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها، از پلیس اماکن و امنیت اخلاقی خواست در دو محور تمرکز ویژه داشته باشند:

۱_ مقابله با عرضه مشروبات الکلی در اماکن عمومی
۲- پیشگیری از برگزاری مراسم خلاف شئون اجتماعی

وی تأکید کرد: نظارت دقیق و مستمر بر این اماکن باید در دستور کار قرار گیرد تا از گسترش آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود.

برخورد با ترویج الگوهای غربی در صنعت پوشاک

صالحی یکی از مشکلات اجتماعی کنونی را تولید پوشاک با الگوهای غربی در برخی واحدهای داخلی دانست و بر لزوم ورود جدی بسیج اصناف و ضابطین برای جلوگیری از ترویج این فرهنگ تأکید کرد.

مقابله قاطع با باندهای فساد، فحشاء و قاچاق

دادستان تهران با اشاره به فعالیت برخی شبکه‌های سازمان‌یافته فساد و فحشاء با حمایت دشمنان خارجی، خواستار اقدام قاطع و سریع نیروهای انتظامی و امنیتی در شناسایی و برخورد با این باندها شد.

وی همچنین، قاچاق و توزیع مشروبات الکلی را یکی از عوامل اصلی ایجاد آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: فروش مشروبات الکلی علاوه بر حرمت شرعی و جرم قانونی، زمینه‌ساز بروز ناهنجاری‌های متعدد اجتماعی است. برخورد جدی و هوشمندانه با این پدیده ضروری است.

تقویت آموزش و اقدامات پیشگیرانه

صالحی با اشاره به نقش دادسرای ویژه امنیت اخلاقی و شعب تخصصی آن در رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌های مرتبط، تاکید کرد: ضابطین با استفاده از نیروهای مجرب و آموزش‌دیده و با تدبیر و طبق مقررات موجود با ناهنجاری‌های اجتماعی برخورد کنند.

وی همچنین با توجه به اهمیت موضوع امنیت مردم و جامعه، تصریح کرد: با اقدامات پیشگیرانه و برخوردهای قاطع دستگاه قضا و پلیس شاهد کاهش ۲۲.۷ درصدی جرایم سرقت در شهر تهران بوده‌ایم. اقدامات پیشگیرانه باید تقویت شود و رسانه ملی نیز باید در حوزه آموزش و آگاه‌سازی عمومی نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد.

دادستان تهران با تأکید بر ضرورت اقدام به‌موقع، قاطع و هماهنگ دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: امنیت مردم خط قرمز ما است و هر فرد یا گروهی که بخواهد نظم عمومی را مختل کند، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

کد مطلب 6661136
مهدیه حسن نائینی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
      0 0
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      سر تیم های فساد سازمان یافته باید مجازات‌های سنگینی برایشان اعمال شود ، این افراد عبارتند از :قاچاقچیان لباس، تولیدی های خاصی که لباس های بدن نما طراحی و تولید می کنند ، و فروشگاه های مروج مدهای فساد ، این فروشگاه ها تعدادی عامل دارند که به یکباره مثلا ۵۰ نفر دریک روز لباس های عرضه شده خیلی ارزان (یک سوم قیمت) و هنجار شکن میپوشند و در مکان های عمومی ظاهر می شوند
    • NP IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
      1 0
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      الان چادر بندری ما چیزی به نام چادر بندری نداریم در صورتی که در گذشته زنان اصیل جنوب دارای پوشش مناسب بودن نه چادر بندری چادر بندری از دورانی مد شد که در بندرعباس جنوب در گذشته هندی های زیادی در تردد داد و ستد معامله بودند و حتی ازدواج می کردند و این رسم چادربندری رو جا انداختند . کسی هم جلوی این چادرهای بدن نما رو متاسفانه در جنوب حتی در قشم نمی گیره

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