به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در این جلسه که به موضوع بررسی قاچاق مشروبات الکلی و جرایم مرتبط با آن اختصاص داشت، جعفری دولتآبادی با تبریک میلاد حضرت زینب (س) و فرا رسیدن ایام پرخاطره و حماسهساز بهمنماه، مفاسد اجتماعی را در زمره اولویتها و مطالبات پنجگانه مقام معظم رهبری دانست که در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به عنوان سند بالا دستی مورد توجه قرار گرفته است.
دادستان تهران با اعلام اینکه قاچاق مشروبات الکلی و جرائم مرتبط با آن از مصادیق مفاسد اجتماعی است و ابراز خرسندی از اینکه پس از تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به مقوله آسیبهای اجتماعی، ساختار ذهنی مسؤولان کشور نسبت به آن تغییر یافته است، تداوم این روند را مفید و موثر، اما ناکافی دانست و اظهار داشت موفقیت در این زمینه مستلزم اقدامات جهادی و تحولی مسؤولان و مدیران کشور است.
جعفری دولتآبادی با اشاره به اینکه وضعیت آسیبهای اجتماعی در مقایسه با گذشته بهبود یافته، افزود: جرایم مرتبط با مشروبات الکلی متنوع بوده و شامل تهیه، تولید، عرضه، خرید، حمل و نگهداری، مصرف، قاچاق و همچنین مستی حین رانندگی است.
اولویت اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با آسیبهای اجتماعی
دادستان تهران قاچاق مشروبات الکلی و جرایم مرتبط با آن را دارای دو عقبه مهم سودجویی و منفعتطلبی نامشروع عدهای و همچنین برنامهریزی دشمن برای این پدیده دانست.
وی اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه نسبت به ارتکاب جرایم راجع به قاچاق مشروبات الکلی را ضروری خواند و اظهار داشت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در قانون برنامه ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است.
لزوم پیشگیری از قاچاق مشروبات الکلی از مبادی مرزی
دادستان تهران با طرح این پرسش که چرا با وجود ایستگاههای متعدد بازرسی، قاچاق مشروبات الکلی از برخی مبادی مرزی کشور به تهران میرسد، بر ضرورت تمرکز پلیس و نهادهای امنیتی بر این موضوع و اشراف اطلاعاتی در این زمینه تأکید نمود و افزود: اقدامات ایجابی، پیشگیرانه و یا سلبی دستگاهها باید به نحوی باشد تا انگیزه سودجویی مجرمان را تحتالشعاع قرار داده و کمرنگ نماید.
وی همچنین رصد فضای مجازی توسط پلیس برای جلوگیری از ارتکاب جرایم مربوط به مشروبات الکلی را ضروری دانست و گفت: بخشی از قاچاق، عرضه، خرید و فروش مشروبات الکلی از طریق فضای مجازی صورت میگیرد و در حال حاضر تهدیدات ناشی از جرایم مرتبط با مشروبات الکلی در فضای واقعی و مجازی باید جدی تلقی شود.
ضرورت صدور احکام قاطع و بازدارنده
جعفری دولتآبادی با تحلیل آماری برخی آراء صادره از سوی شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران در خصوص قاچاق مشروبات الکلی، اعلام کرد: ظرف 6 ماه گذشته، تعداد ۲۲۵ فقره حکم محکومیت صادر شده و در این پروندهها ۵ هزار و ۹۸۳ بطری مشروبات الکلی قاچاق کشف شده است.
وی از محاکم خواست در اینگونه پروندهها در صورت کشف مشروبات الکلی قاچاق با تعداد زیاد، صدور حکم به مجازاتهایی نظیر ضبط خودروی حامل مشروبات الکلی و یا ضبط مکان تولید و برخی محرومیتهای اجتماعی نظیر منع خروج از کشور را مورد توجه قرار دهند؛ چرا که چنین احکامی بازدارنده و موثر خواهد بود و در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر قوانین کیفری به اینگونه اقدامات تصریح شده است.
وی اعلام کرد: از مجموع ۲۲۵ حکم صادره، ۶۶ درصد مشمول احکام جایگزین، ۲۴ درصد دارای ۶ ماه حبس و در هشت درصد دادنامهها تا یک سال حبس تعیین شده است.
وی افزود: برای ۶۳ درصد احکام صادره، بیش از دو برابر ارزش عرفی مشروبات قاچاق، جریمه تعیین شده است.
لزوم پلمپ اماکن عرضهکننده مشروبات الکلی
دادستان تهران مقابله با منافع مالی باندهای قاچاق مشروبات الکلی را ضروری دانست و بر اشراف اطلاعاتی پلیس و نهادهای امنیتی بر عوامل این باندها تأکید کرد. وی ضمن الزامی دانستن همکاری اتحادیههای اصناف مربوطه در برخورد با اماکنی که مبادرت به عرضه یا فروش مشروبات الکلی مینمایند، افزود: پلیس باید با همکاری اتحادیهها به پلمپ چنین اماکنی اقدام کند.
جعفری دولتآبادی برخورد با جرایم مرتبط با مشروبات الکلی را به لحاظ ویژگی سازمانیافتگی این جرایم، مستلزم عزم و اراده جدی دانست و اظهار داشت: پروندههای مرتبط با این جرایم متنوع بوده و طیف گستردهای از جرایم چون تهیه، تولید، عرضه، قاچاق، فروش، نگهداری و مصرف این مشروبات را شامل میشود و علت ارتکاب این جرایم به لحاظ سودجویی باندهای سازمانیافتهای است که عوامل آن را هدایت میکنند.
دادستان تهران با ارائه آمار تفکیکی از کشفیات قاچاق مشروبات الکلی و دستساز در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ و تعداد متهمان این پروندهها، اظهار داشت به رغم تلاشهای دستگاه، مراجع انتظامی، امنیتی و قضایی، کماکان جرایم مرتبط با مشروبات الکلی ارتکاب مییابد و این امر اتخاذ تدابیر لازم برای مبارزه قاطع به ویژه با اعضای باندهای قاچاق مشروبات الکلی را ضروری ساخته است.
اقدامات پلیس برای مقابله با قاچاق مشروبات الکلی
سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران ضمن تشکر از اقدامات دادستانی تهران در همگامی با پلیس در مبارزه با این پدیده، اظهار داشت: روند تهیه، توزیع و مصرف مشروبات الکلی از کاهش این روند در خصوص مشروبات الکلی خارجی و افزایش آن در خصوص مشروبات دستساز حکایت دارد.
وی کشفیات پلیس در سال ۱۳۹۶ را نسبت به سال پیش دو برابر اعلام کرد و افزود: افزایش کشفیات به سبب رصد بیشتر و کنترل عوامل انتقال مشروبات خارجی به سوی پایتخت است و محمولهها اغلب در شهرهای اطراف تهران نگهداری شده و با خودروهای سبک به تهران انتقال مییابد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ به کشف چندین محموله مشروبات الکلی طی گشت شبانه اخیر اشاره کرد و با ارائه توضیحاتی در خصوص پراکندگی جغرافیایی مراکز تولید، نگهداری، عرضه و مصرف مشروبات الکلی در سطح شهر تهران، اظهار داشت: مصرف مشروبات الکلی، افزایش ارتکاب جرایم خشن و رانندگی حین مستی و تبعات ناشی از آن نظیر تصادفات منجر به فوت یا جرح را در پی داشته و به همین دلیل پلیس تهران عزم جدی در برخورد با این پدیده دارد.
سردار لطفی رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ با ارائه آماری در خصوص تعداد مصرفکنندگان مشروبات الکلی و آمار سازمان بهداشت جهانی در خصوص میزان مصرف مشروبات الکلی در ایران، آمار کشفیات پلیس در تهران در طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ را تحلیل و ارائه نمود و افزود: تست الکل ۱۲ درصد از رانندگان پرخطر مثبت اعلام شده که به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
سردار لطفی در ادامه به ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در خصوص نوجوانان و جوانان در رابطه با مصرف مشروبات الکلی تاکید کرد.
سردار ناظری فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران در خصوص کشفیات مشروبات الکلی در شهرستانهای این حوزه و مشکلات موجود در مقابله با این پدیده توضیحاتی ارائه نمود.
لزوم استفاده از تجهیزات نوین در مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی
حجتالاسلام منصوری معاون دادستان و سرپرست دادسرای ارشاد با این توضیح که در سال جاری تعداد ۶۲ هزار بطری مشروبات الکلی کشف شده است، از اتخاذ شیوههای سنتی برای کشف مشروبات الکلی انتقاد کرد و اظهار داشت: در امر مبارزه با این پدیده مجرمانه میبایست تجهیزات و شیوههای نوین به کار گرفته شود.
منصوری به بازدارنده نبودن مجازات رانندگی در حال مستی و ضرورت اصلاح قانون در این خصوص و همچنین ضرورت صدور احکام بازدارنده از سوی محاکم اشاره کرد و اظهار داشت دستورالعمل دادستانی تهران در توقیف خودروهای رانندگان دارای حالت مستی، در کاهش آمار این جرم موثر بوده و دادسرا چنین خودروهایی را توقیف مینماید.
راهکارهای مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی
بازرسی در مبادی مرزی و مناطق پرخطر، اشراف اطلاعاتی بر باندهای قاچاق مشروبات، تشدید نظارتها در فرودگاهها، مناطق آلوده از حیث ورود مشروبات الکلی و همچنین تمرکز پلیس ونهادهای امنیتی بر باندهای قاچاق مشروبات الکلی، رصد فضای مجازی درمورد جرایم مرتبط با مشروبات الکلی، توقیف خودروهای رانندگان حین مستی، ضبط گواهینامه و اعمال جریمه قانونی به لحاظ رانندگی حین مستی توسط پلیس، نظارت بیشتر خانوادهها بر فرزندان، استفاده از ظرفیتهای مردمی و امکانات سایر دستگاهها، آموزش همگانی از طریق صدا و سیما و رسانههای جمعی، تاکید بر اقدامات ایجابی و پر کردن اوقات فراغت جوانان، از راهکارهای پیشنهادی دادستان تهران بود. وی از نمایندگان سازمان ها، نهادهای فرهنگی و دانشگاهی حاضر در جلسه خواست تا در مورد تحولات مربوط به تقاضا، سن، جنس، شغل، علت و سایر امور مرتبط با مرتکبان این جرایم تحقیقات علمی انجام گیرد .
جعفری دولت آبادی با اشاره به حکم مقرر در ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، اولویت را بر اقدامات پیشگیرانه دانست و افزود سازمان صدا و سیما میبایست با تهیه برنامههای مناسب، نسبت به تبعات مصرف مشروبات الکلی اطلاعرسانی کند.
دستورالعمل دادستانی تهران درمورد عرضه قلیان در اماکن عمومی
دادستان تهران همچنین به موضوع عرضه قلیان در اماکن عمومی و دیدگاه مجلس شورای اسلامی در خصوص جواز عرضه قلیان در چایخانههای سنتی اشاره کرد و اظهار کرد: در دستورالعملی که اخیراً از سوی این دادستانی صادر و ابلاغ شده است، به این موضوع توجه شده و اماکن دارای مجوز عرضه قلیان نظیر چایخانهها و قهوهخانههای سنتی از ممنوعیت عرضه مواد دخانی مستثنا شده است. وی همچنین بر ضرورت اجتناب از هرگونه افراط یا تفریط در مورد عرضه قلیان در اماکن عمومی تاکید کرد.
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