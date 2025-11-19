https://mehrnews.com/x39DCD ۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳ کد خبر 6661825 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳ اقامه نماز باران با حضور زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی مشهد- در این فیلم، تصاویری از اقامه نماز باران با حضور زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی را مشاهده میکنید. دریافت 15 MB کد خبر 6661825 کپی شد مطالب مرتبط نماز طلب باران در تربت جام اقامه نماز باران؛ هنگامه دعا و همدلی شیعه و سنی شهرستان مرزی خواف تصاویری از اقامه نماز باران در شهرستان تربت حیدریه نماز باران در تربت حیدریه اقامه شد آغاز ویژهبرنامه اقامه نماز طلب باران در تربتحیدریه برچسبها نماز باران مشهد حرم امام رضا (ع)
