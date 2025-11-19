  1. استانها
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳

اقامه نماز باران با حضور زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی

مشهد- در این فیلم، تصاویری از اقامه نماز باران با حضور زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی را مشاهده می‌کنید.

