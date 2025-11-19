به گزارش خبرنگار مهر، نماز طلب باران روز جمعه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ صبح در محوطه مصلی امیرالمؤمنین علیه السلام سمنان برگزار خواهد شد.
این مراسم پیش از اقامه نماز جمعه و با حضور پرشور نمازگزاران برگزار میشود.
حجت الاسلام مرتضی مطیعی، نماینده ولی فقیه در استان سمنان، خطیب نماز جمعه و سرهنگ دهرویه، فرمانده سپاه ناحیه سمنان، سخنران پیش از خطبههای نماز خواهند بود.
همزمان با این مراسم، ویژه برنامهای به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا (س) و آغاز هفته بسیج با مشارکت بسیجیان برادر و خواهر حوزههای مقاومت سمنان برگزار میشود.
طبق اعلام بسیج استان، برنامههای ویژه از ساعت ۱۱:۲۰ آغاز خواهد شد و اتوبوسهای حمل نمازگزاران از ساعت ۹:۳۰ صبح در ایستگاههای سطح شهر مستقر میشوند.
با توجه به پیشبینی افزایش جمعیت در مراسم نماز باران، به همراه داشتن زیرانداز و مهر شخصی به نمازگزاران توصیه میشود.
این مراسم معنوی در شرایطی برگزار میشود که استان سمنان همچون سایر مناطق کشور با چالش کمآبی مواجه است.
