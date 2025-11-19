  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶

آغاز اقامه نماز طلب باران در مشهد

آغاز اقامه نماز طلب باران در مشهد

مشهد- اقامه نماز طلب باران به امامت حجت الاسلام رجایی در میدان شهید اصلانی مشهد آغاز شد.

دریافت 5 MB

فیلم: سارا احمدی

کد خبر 6661869

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها