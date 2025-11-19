https://mehrnews.com/x39DDx ۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶ کد خبر 6661869 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶ آغاز اقامه نماز طلب باران در مشهد مشهد- اقامه نماز طلب باران به امامت حجت الاسلام رجایی در میدان شهید اصلانی مشهد آغاز شد. دریافت 5 MB فیلم: سارا احمدی کد خبر 6661869 کپی شد مطالب مرتبط اقامه نماز باران با حضور زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی نماز طلب باران در تربت جام اقامه نماز باران؛ هنگامه دعا و همدلی شیعه و سنی شهرستان مرزی خواف برچسبها مشهد نماز باران اقامه نماز
نظر شما