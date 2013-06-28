«رخساره خورشید» راهگشای الگوی مناسب زیستی/ سبک زندگی علوی

دکتر مصطفی دلشاد تهرانی، مترجم و شارح کتاب نهج البلاغه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در آخرین اثر خود با عنوان «رخساره خورشید» جای خالی الگو صحیح زندگی را به افراد گوشزد کرد و بسیاری مشکلات زندگی را ریشه در نبود الگوی صحیح دانست.

وی درباره این اثر گفت: آموزه ­هاي قرآني و نبوي در انديشه و سيره امام علي (ع) نمود کامل دارد و ایشان آن آموزه­ ها را به بهترین شکل ممکن در نهج البلاغه گرد آورده است، از همین رو الگویی که در کتاب «رخساره خورشید» برای زندگی افراد معرفی شده برگرفته از نهج البلاغه است.

وی افزود: متأسفانه خلأ جدي که در حوزه­ هاي مختلف فردي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، قضايي، مديريتي و ... در جامعه وجود دارد اين است كه افراد براي زندگي خود يك الگوي مناسب در نظر نگرفته­ اند و حتی درپی ایجاد چنین الگویی نیستند. همین موضوع باعث شده که رفتارها، ارتباطات و نحوه زیست افراد جامعه با مشکلات بسیار رو به ­رو باشد.

این محقق نهج البلاغه در ادامه سخنانش اظهار داشت: كتاب «رخساره خورشيد» ارمغان اين ذهنيت است كه مسلمان بايد يك الگوي زيست صحيح را پيش بگيرد به نحوی كه این الگو در همه زمينه ­هاي زندگي راهگشا باشد. با توجه به اینکه آموزه­هاي قرآني و نبوي در انديشه و سيره امام علي (ع) نمود کامل دارد و ایشان آن آموزه ­ها را به بهترین شکل ممکن در نهج البلاغه گرد آورده است، الگویی که در کتاب «رخساره خورشید» برای زندگی افراد معرفی شده برگرفته از نهج البلاغه است.

وی درباره جزئیات این کتاب گفت: با نگاهی گذرا به نحوه زندگی افراد در جامعه امروز به راحتی متوجه خواهیم شد مسائلی از قبیل خلف وعده، پيمان شكني، دروغ، رياكاري و ... میان افراد افزایش پیدا کرده است، حقوق فردی و جمعی تقريباً معنایی ندارد و به طور کلی به نظر مي ­رسد از اخلاقیاتی چون حقوق، صداقت، پايبندي به عهد و پيمان، حريم داري، از تكريم، اعتدال و ميانه ­روي و ... فاصله گرفته ­ایم.

دلشاد تهرانی ادامه داد: ارائه الگوی کامل برای بخش­های مختلف زندگي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، قضايي، مديريتي و ... از موضوعات تشکیل دهنده این کتاب است و نشان می­ دهد امیرالمؤمنین(ع) در تمام این موارد آموزه­ هايی کاربردی برای زندگی بشردر نظر گرفته است.

وی یادآور شد: این کتاب مخالف سفلي‌گري، تحجر و خشك مغزي بوده و در عين حال مغاير با اباهي مذهبي است. از این رو هر فردی كه قصد دارد با يك الگوي مناسب به زندگي خود سامان ببخشد این كتاب می­ تواند راهگشای او در این مسیر باشد.

نویسنده کتاب رخساره خورشید با اشاره به اینکه برای گردآوری این کتاب علاوه بر بهره ­گیری از نهج‌البلاغه از 375 منبع استفاده کرده است، درباره مدت زمان نگارش این کتاب گفت: حدود 2 سال كار فيش ­برداري و يك‌سال هم تدوين و نگارش آن به طول انجامید تا کتاب علاوه بر مخاطبان خاص خود مثل دانشگاهیان، برای عموم مردم نیز قابل استفاده باشد.