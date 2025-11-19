https://mehrnews.com/x39DHS ۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۴۶ کد خبر 6662033 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۴۶ آیین گرامیداشت کتابخوانی در زاهدان برگزار شد زاهدان - آیین گرامیداشت محوری سی و سومین هفته کتاب و کتابخوانی در شهر زاهدان برگزار شد. دریافت 19 MB کد خبر 6662033 کپی شد مطالب مرتبط آیت الله محامی: بسیج مایه اقتدار ایران اسلامی است کریدور شمال به جنوب ایران را به محور توسعه در منطقه ملحق میکند سردار دلیری: محموله ایزوگام قاچاق در نیمروز توقیف شد برچسبها زاهدان کتاب و کتابخوانی هفته کتاب
