  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۴۶

آیین گرامیداشت کتابخوانی در زاهدان برگزار شد

آیین گرامیداشت کتابخوانی در زاهدان برگزار شد

زاهدان - آیین گرامیداشت محوری سی و سومین هفته کتاب و کتابخوانی در شهر زاهدان برگزار شد.

دریافت 19 MB
کد خبر 6662033

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها