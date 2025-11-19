فاتحی فر: ارتباط با صنعت از شعارهای اصلی دانشگاه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل فاتحی فر روز چهارشنبه در سیودومین همایش ملی و دهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی زیستپزشکی ایران گفت: دانشگاه صنعتی تبریز نخستین دانشگاه صنعتی مولود انقلاب است. مرکز تحقیقات مهندسی پزشکی را در این دانشگاه ایجاد کردیم و تلاش داشتیم در قطب مهندسی پزشکی کشور مطرح باشیم.
وی با بیان اینکه ارتباط با صنعت از شعارهای اصلی دانشگاه است ادامه داد: تلاش ما انجام طرحها و تحقیقات کاربردی در همین راستا است و بازدیدهای متعددی از صنایع استان و سراسر کشور داریم.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری کنفرانس مهندسی زیستپزشکی افزود: خروجی این کنفرانس و مطالب بهروزی که ارائه خواهد شد میتواند فتح بابی برای تحقیقات دانشگاه ما باشد.
رئیس دانشگاه صنعتی تبریز تاکید کرد: دانشگاه ما ظرفیت و فضای کافی برای هوشمندسازی تجهیزات پزشکی و تولید و ایجاد کارخانهها مرتبط را دارد.
