شرور مسلح به سلاح سرد در اقدام به موقع پلیس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری، جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اعلام وقوع چند فقره درگیری و اعمال قدرت نمایی و شرارت با سلاح سرد قمه توسط دو نفر راکب و ترک نشینان یک دستگاه موتور سیکلت در یکی از مناطق ساحلی بندرعباس، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۵ شهرستان با یکسری اقدامات گسترده اطلاعاتی و رد زنی‌های دقیق، شرور سابقه دار را شناسایی و با حضور به موقع و مؤثر خود در صحنه، عامل اصلی شرارت را شناسایی و در یک اقدام ضربتی و پلیسی متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی استان اظهار داشت: شرور دستگیر شده در مواجهه حضوری با تعدادی از شاکیان، شناسایی شد که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و روانه زندان شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان امنیت و آرامش مردم را خط قرمز پلیس دانسته و گفت: چنانچه هر فرد یا افرادی به هر طریق بخواهند با شرارت و اخلالگری عرض اندام کنند با برخورد قاطع و قانونی پلیس رو به رو خواهند شد.