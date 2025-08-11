سقوط سواری از پل در محور شاهرود- میامی؛ یک نفر جان باخت

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سقوط سواری ال ۹۰ در پل محور شاهرود- میامی به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله تیم امدادی پایگاه شهدای میامی عازم محل حادثه شدند.

وی با بیان اینکه حادثه فوت یک نفر را در پی داشته است، افزود: عملیات رها سازی برای متوفی انجام و پیکر فرد به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه حادثه مصدومیت یک نفر را رقم زد، اضافه کرد: بعد از اقدامات اولیه درمانی مصدوم توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.