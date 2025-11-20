به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت هر اونس طلا در معاملات روز پنجشنبه بازار جهانی، تحت تأثیر انتظار سرمایه‌گذاران برای انتشار گزارش به تعویق‌افتاده اشتغال آمریکا افزایش یافت.

بهای طلا در معاملات نقدی با رشد ۰.۳ درصدی به ۴۰۹۲ دلار و ۹۸ سنت رسید. همچنین قیمت هر اونس طلا در معاملات آتی دسامبر آمریکا نیز با افزایش ۰.۲ درصدی، در سطح ۴۰۹۲ دلار و ۷۰ سنت قرار گرفت.

ارزش دلار آمریکا در مقایسه با سایر ارزهای معتبر، نزدیک به بالاترین سطح خود در دو هفته اخیر ثابت ماند. تقویت دلار معمولاً طلا را برای خریداران خارجی گران‌تر می‌کند، زیرا این فلز گرانبها به دلار قیمت‌گذاری می‌شود.

سرمایه‌گذاران اکنون چشم‌انتظار انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا برای ماه سپتامبر هستند؛ گزارشی که پس از تعطیلی اخیر دولت فدرال و تأخیر ایجادشده، قرار است امروز منتشر شود. اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده‌اند که در ماه سپتامبر حدود ۵۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده باشد.

در همین حال، صورت‌جلسه نشست اکتبر فدرال رزرو که روز گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد این نهاد باوجود هشدار برخی سیاست‌گذاران درباره خطر تثبیت تورم و لطمه‌دیدن اعتماد عمومی، نرخ بهره را کاهش داده است.

طبق داده‌های ابزار «فد واچ» شرکت CME، معامله‌گران اکنون احتمال ۳۳ درصدی برای کاهش نرخ بهره در نشست ۹ و ۱۰ دسامبر فدرال رزرو قائل هستند؛ رقمی که نسبت به ۴۹ درصد روز چهارشنبه کاهش یافته است. طلا معمولاً در دوره‌های نرخ بهره پایین و شرایط عدم قطعیت اقتصادی عملکرد بهتری دارد.

هم‌زمان، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه بار دیگر انتقادهای خود از جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را بابت کاهش‌نیافتن سریع‌تر نرخ بهره تکرار و تشدید کرد.

بر اساس گزارش رویترز، صندوق «SPDR Gold Trust» به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق ETF با پشتوانه طلا در جهان اعلام کرده است که میزان دارایی‌های آن با رشد ۰.۲۲ درصدی، از ۱۰۴۱.۴۳ تن در روز سه‌شنبه به ۱۰۴۳.۷۲ تن در روز چهارشنبه رسیده است.

در بازار سایر فلزات گرانبها نیز قیمت هر اونس نقره با افزایش ۰.۴ درصدی به ۵۱ دلار و ۵۸ سنت رسید. پلاتین یک درصد رشد کرد و به ۱۵۶۱ دلار و ۳۹ سنت رسید و قیمت هر اونس پالادیوم با ۱.۴ درصد افزایش، به ۱۳۹۹ دلار صعود کرد.