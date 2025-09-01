طلای جهانی به ۳۴۸۲ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه به بالاترین رقم طی ۴ ماه گذشته رسیده است. احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در ماه جاری میلادی تقاضا برای طلا را افزایش داده است. قیمت نقره هم برای اولین‌بار طی یک دهه گذشته به بالاتر از ۴۰ دلار در هر اونس رسیده است. قیمت هر اونس طلا امروز با ۱.۰۲ درصد افزایش به ۳۴۸۳ دلار و ۴ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۹۴ درصدی به ۳۵۴۹ دلار رسیده است.‌

یک دادگاه استیناف در آمریکا اکثر تعرفه‌های ترامپ را غیرقانونی اعلام کرده که بر ارزش دلار تأثیر گذاشته و قیمت طلا را به بالاترین رقم طی ۴ ماه رسانده است.

اطلاعات اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد شاخص قیمت هزینه‌کرد مصرف فردی در این کشور ۰.۲ درصد نسبت‌به ماه گذشته و ۲.۶ درصد نسبت‌به سال گذشته افزایش داشته که هر دو مطابق با انتظارات سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بوده‌است.

بدین ترتیب احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو افزایش یافته است. طلا به‌عنوان یک سرمایه غیر سودده، معمولاً عملکرد خوبی در فضای نرخ پایین بهره دارد.

در زمینه تجارت، جیمیسون گریر، نماینده تجارت آمریکا در روز یکشنبه گفت دولت ترامپ علی‌رغم غیرقانونی اعلام شدن تعرفه‌های وی توسط یک دادگاه استیناف، به مذاکرات خود با شرکای تجاری ادامه می‌دهد.

در میان سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با یک افزایش ۲.۰۳ درصدی به ۴۱ دلار و ۵۵ سنت رسیده است، یعنی بالاترین رقم از سپتامبر ۲۰۱۱. پلاتین هم با یک افزایش ۱.۰۷ درصدی ۱۳۸۵ دلار و ۶۲ سنت معامله می‌شود.