به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر جانباز شهید علی فتح‌آبادی، جانباز سرافراز ۷۰ درصد شیمیایی دوران دفاع مقدس صبح پنجشنبه با حضور گسترده مردم قدرشناس نیشابور برگزار شد.

شهید فتح‌آبادی که سال‌ها با عوارض ناشی از مصدومیت‌های شیمیایی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، پس از عمری مجاهدت و صبر، دعوت حق را لبیک گفت و به یاران شهیدش پیوست.

مراسم تشییع از مقابل میدان امام خمینی (ره) آغاز شد و پس از قرائت فاتحه و ادای احترام، پیکر این شهید والامقام در گلزار شهدای نیشابور آرام گرفت.

حاضران در این مراسم با سردادن شعارهای انقلابی و حمل پلاکاردهایی در تکریم مقام شهید، بر ادامه مسیر و آرمان‌های والای شهدا تأکید کردند.

گفتنی است؛ شهید علی فتح‌آبادی از رزمندگان شجاع دوران دفاع مقدس بود که در یکی از عملیات‌های جنوب کشور بر اثر استنشاق گازهای شیمیایی دچار مصدومیت شدید شد و سال‌ها با درد و رنج ناشی از این جراحت‌ها زندگی کرد.

پیکر مطهر این شهید گرانقدر با بدرقه باشکوه مردم قدرشناس نیشابور، در جوار سایر شهدای سرافراز آرام گرفت.