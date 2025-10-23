به گزارش خبرگزاری مهر، جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس «حسن بهرامفر» صبح پنجشنبه پس از سالها تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیتهای دوران جبهه به یاران شهیدش پیوست.
صدیقه خدیوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در پیامی شهادت جانباز سرافراز «حسن بهرامفر» را تبریک و تسلیت گفت و برای خانواده معزز ایشان از درگاه خداوند منان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.
مراسم تشییع پیکر پاک این جانباز شهید، رأس ساعت ۹ صبح جمعه دوم آبان ماه از مقابل مهدیه مشهد مقدس واقع در خیابان امام رضا (ع) با حضور پرشور مردم مؤمن و خانوادههای شهدا و ایثارگران برگزار میشود.
گفتنی است؛ جانباز شهید «حسن بهرامفر» در ۱۸ فروردین ماه ۱۳۴۹ به دنیا آمد و در ۱۳ آبان ۱۳۶۱ در جریان عملیات کربلای ۵ در هفتم بهمن ماه ۱۳۶۵ از ناحیه کمر به مقام والای جانبازی نائل آمد و پس از سالها مجاهدت در مسیر خدمت و صبر، در صبح روز پنجشنبه یکم آبان ماه ۱۴۰۴ به یاران شهیدش پیوست.
