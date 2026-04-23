خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز پنجشنبه سوم اردیبهشت می‌توانید با شماره ۲۳۷ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ روانشناسان تلویزیون

ایام جنگ همانطور که برخی مناسبات، کسب و کارها و اتفاقات را در زندگی واقعی تغییر داد، نیازها و مطالبات جدیدی را هم به‌وجود آورد. این روزها همه جا از تاب آوری سخن گفته می شود و یکی از ملزومات پساجنگ همین است که آدم ها بدانند بعد از گرانی و تغییر معیشت و یا استرس ها و اتفاقات دیگر چگونه خود را با زیست جدید تطبیق دهند.

این روزها روانشناسان و مشاوران در برنامه های تلویزیونی بهتر می توانند این شرایط را برای مخاطب تسهیل کنند و خوب است که حضورشان در تلویزیون پررنگ تر شود.

سعید عزیزی چند سالی است در برنامه «صبحانه ایرانی» حضور دارد و خودش را در این حوزه تثبیت کرده است. وی این روزها هم در این برنامه به برخی چالش های مرتبط با خانواده ها در ایام جنگ اشاره می کند. همچنین برنامه صبحگاهی و برنامه های روتین دیگر شبکه ها هم هر از گاهی از حضور مشاوران بهره گرفته اند.

با این حال نیاز است که حضور مشاور و روانشناسان شکل روتین تری پیدا کند و مخاطب در کنار اخبار و تحلیل ها و برنامه های مرتبط با جنگ، آموزش هایی را هم برای زندگی روزمره خود و آرامش بخشی به خود داشته باشد. از سوالاتی هم که در برنامه ها از طرف مردم مطرح می شود مشخص است که این روزها نیاز بیشتری به مشورت گرفتن برای فرزندانشان یا مدیریت زندگی و چالش ها و اتفاقات مختلف دارند. از این حیث می توان سهم پررنگ تری را برای حضور روان شناسان و حتی ساخت برنامه های تخصصی در این حوزه در نظر گرفت.

سریال های هفته؛ آثار شبکه خانگی

در کنار آثار تلویزیونی، سریال های مختلفی هم در شبکه نمایش خانگی عرضه می شود که مخاطبان می توانند طی روزهای هفته این سریال ها را تماشا کنند. سریال هایی که برخی مدتی است پخش می شوند و برخی به تازگی پخششان آغاز شده است.

مثلا سریال «بی عاطفه» که اثری ملودرام به کارگردانی کمال تبریزی است و سریال‌های «هزار تو» و «هفت» از جمله آثاری هستند که تاکنون چند قسمتی از آنها پخش شده است. سریال «هزار و یک شب» که اثری پر بازیگر است نیز چندین ماه است پخش می شود و همچنان ادامه دارد.

از آثار جدید هم می توان به «بیست و یک» و «گل سنگ» اشاره کرد که قسمت اول هر یک از این آثار به تازگی منتشر شده است. همچنین سریال «بد نام» نیز که بعد از انتشار قسمت اول توقیف شد حالا به قسمت دوم رسیده است و بعد از حدود یک ماه از توقیف درآمد. از نظر تنوع و تعداد آثار، پلتفرم ها این روزها سریال های متعددی برای مخاطبان دارند.

مطالبه هفته؛ پخش کنکل در پساجنگ

شبکه نمایش خانگی می تواند با تنوع پخش آثار متعدد فضای سرگرم کننده ای را برای مخاطب ایجاد کند. به ویژه که این روزها شاید مخاطب به دلیل هزینه های سینما تصمیم بگیرد یک قسمت از سریالی را در خانه و در کنار خانواده تماشا کند تا مدیریت بهتری روی مسائل مالی خود داشته باشد. از طرفی بیشتر آثار شبکه خانگی فضایی اجتماعی و ملودرام هایی چالشی یا تنش زا هستند. اما آثاری هم هستند که از طنازی و فانتزی برخوردار است و مخاطب می تواند برای دقایقی از تنش های دنیای اطرافش به دور باشد.

سریال «کنکل» از جمله این آثار است که اگرچه داستان یک سرقت را دنبال می کرد اما به دور از خشونت ها، خون پاشی و تلخی های این آثار بود و نوعی فانتزی در بستر قصه جریان داشت.

این سریال از پلتفرم استارنت پخش می شد که با بی تعهدی صاحبان پلتفرم ۳ قسمت از سریال عرضه نشد و ناتمام ماند. عرضه این سه قسمت در این روزهای پساجنگ می تواند فضای سرگرم کننده ای برای مخاطبانش رقم بزند و خوب است تمهیدی صورت بگیرد تا در پلتفرم دیگری این سه قسمت عرضه شود.

پیشنهاد هفته؛ آخرین قسمت از سرو، سپید، سرخ

امشب آخرین قسمت از سریال «سرو، سپید، سرخ» روی آنتن می رود. سریالی که توسط ۱۴ کارگردان طراحی و تولید شد و در ۲ هفته اخیر روی آنتن رفت. این مجموعه در میان جنگ ساخته شد و روایت هایی از اتفاقات اجتماعی در جنگ بود. امشب آخرین اپیزود از این مجموعه به کارگردانی مهدی شامحمدی از تلویزیون پخش می شود.

این قسمت «فریاد بی صدا» نام دارد و ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما روی آنتن می رود.

این قسمت را امیرعباس ربیعی نوشته و داستانش درباره پسری است که در بحبوحه جنگ از خانواده جدا می افتد.

این مجموعه احتمال دارد به فصل دوم هم برسد.