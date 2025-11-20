به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان عصر پنجشنبه در نشست عدالت آموزشی در قزوین با تأکید بر ضرورت تحول در نظام آموزش کشور گفت: خدایی که ما عبادت می‌کنیم بی‌نهایت است و انسان نیز به‌واسطه روح الهی که در او دمیده شده، توان خلق و انجام کارهایی را دارد که در عقل نمی‌گنجد.

وی با بیان اینکه انسان موجودی خداگونه است، افزود: اگر از کودکی ذهنیت درست در دانش‌آموزان بیدار شود و یاد بگیرند که چگونه ببینند و بیندیشند، آینده‌ای متفاوت برای کشور رقم خواهد خورد. نمی‌توانیم خدا را عبادت کنیم اما بپذیریم که فرزندان ما آموزش با کیفیت نبینند یا در مدارسی با سطح بسیار پایین تحصیل کنند.

پزشکیان با اشاره به ضرورت مشارکت مردم و خیرین در توسعه عدالت آموزشی تصریح کرد: همان‌طور که نمونه‌های مختلف نشان می‌دهد، می‌توان با همکاری مردم، خیرین و تولیدکنندگان مسیر پیشرفت را هموار کرد.

رئیس‌جمهور گفت: اگر از کودکی روحیه مشارکت، همراهی، محبت، همدلی و مسئولیت‌پذیری تقویت شود، نسل آینده به ساختن شهر، روستا، محل زندگی و کشور خود کمک خواهد کرد.

وی عنوان کرد: هرچه این اندیشه در جامعه گسترش یابد، انسان از سطح مادی فاصله گرفته و خدایی‌تر می‌شود.

روحیه مدرسه‌سازی و تربیت نسل صادق، بزرگ‌ترین سرمایه کشور است

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در امر آموزش گفت: پیرمردی را دیدم که می‌گفت نمی‌خواهم به زیارت بروم؛ می‌خواهم مدرسه بسازم تا بچه‌های مردم خوب آموزش ببینند.

پزشکیان تصریح کرد: این روحیه قابل قیمت‌گذاری نیست و اگر در جامعه فراگیر شود، هیچ دشمنی نمی‌تواند به این ملت چشم طمع بدوزد.

وی با تأکید بر اینکه ساخت مدرسه تنها قدم اول است، افزود: ساختمان هدف نهایی نیست؛ این فضا باید محلی باشد برای آموزش صحیح و باکیفیت.

رئیس جمهور تصریح کرد: خیرین و مردم باید کمک کنند تا بچه‌ها از همان ابتدا صداقت، راستی، همکاری و مسئولیت‌پذیری را بیاموزند.

پزشکیان ادامه داد: اگر در ذهن کودکان نهادینه شود که هیچ مشکلی وجود ندارد که نتوان حل کرد، آنها در آینده برای هر مسئله‌ای راه پیدا می‌کنند و اگر راهی نبود، راه می‌سازند. انسان موجودی خلاق و هنرمند است؛ خدایی که ما عبادت می‌کنیم خالق و مصور است و انسان نیز بهره‌ای از همین صفات دارد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه هدف، تربیت نسلی با اخلاق، رفتار و هویت ریشه‌دار است، گفت: تمام تلاش ما این است که فرزندان این سرزمین با آموزش باکیفیت، اخلاق مناسب و پایبندی به ارزش‌ها، به گذشته، خانواده و خاک خود وفادار تربیت شوند.

انسان‌هایی که به توانایی خود ایمان داشته باشند بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند

رئیس‌جمهور گفت: نباید نسل امروز کشور را طوری تربیت کنیم که تصور کند می‌تواند کشور را رها کند یا دل‌بسته جایی غیر از وطن باشد و اگر هم قرار است به خارج بروند، باید برای کسب دانش و تجربه‌ای باشد که به بازگشت و ساختن این سرزمین منجر شود. این عزت، غرور و اعتمادبه‌نفس باید در روحیه کودکان ما شکل بگیرد.

وی افزود: در وجود هر انسان توانمندی عظیمی نهفته است و کافی است این توان بیدار شود. انسانی که به ارزش خود پی ببرد، دروغ نمی‌گوید، از مشکلات نمی‌هراسد و برای هر مسئله‌ای راه‌حل پیدا می‌کند.

پزشکیان عنوان کرد: اگر امروز در جامعه با چالش روبه‌رو هستیم، بخشی از آن به‌دلیل ضعف در آموزش و تربیت است؛ زیرا نتوانسته‌ایم از آغاز در مهدکودک و مدرسه ذهنیت «توانستن» را در کودکان پرورش دهیم.

پزشکیان با اشاره به کرامت انسانی تأکید کرد: خداوند «کَرَّمنا بَنی آدم» را به ما عطا کرده و این کرامت باید زنده نگه داشته شو و هیچ سرمایه‌ای ارزشمندتر از انسان نیست.

رئیس جمهور بیان کرد: اگر بتوانیم روحیه خلاقیت و خودباوری را در کودکان احیا کنیم، آنها قادر خواهند بود بسیاری از مشکلات کشور را حل کنند.

وی با بیان اینکه وظیفه نظام آموزشی بیدار کردن این استعدادهاست، ادامه داد: من کاری نکرده‌ام جز اینکه تلاش کنم بگویم ‘ما می‌توانیم’. همین مردم، همین محله‌ها و همین بچه‌ها هستند که اگر توانایی‌شان بیدار شود، کارهای بزرگ انجام می‌دهند. گاهی یک تلنگر لازم است تا انسان از خواب بیدار شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه شخصی خود گفت: من در دوره دبیرستان مردود شدم و یک سال عقب افتادم. سپس زمانی که به خدمت سربازی رفتم، در دوره رژیم گذشته، ضربه‌ای خوردم و با بی‌عدالتی روبه‌رو شدم. همانجا فهمیدم که اگر روی پای خودم نایستم، هر کسی می‌تواند زور بگوید و ظلم کند. همین تلنگر باعث شد درس خواندن را جدی بگیرم، در حالی که پیش از آن حتی کتاب هم نمی‌خواندم.

با روحیه «ما می‌توانیم» هیچ مانعی مقابل ملت نمی‌ماند

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت بیدار کردن توانمندی‌های نهفته در نسل جوان گفت: در وجود هر کودک پتانسیل و توان بزرگی نهفته است؛ فقط کافی است تلنگری بخورد تا بیدار شود.

وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم ذهنیت ناتوانی در وجود بچه‌ها شکل بگیرد، عنوان کرد: آنها باید از ابتدا یاد بگیرند که می‌شود و می‌توانیم.

وی افزود: وقتی انسان به این باور برسد که می‌تواند مشکلات از برابر او کنار می‌رود. مدیری که از ابتدا می‌گوید «نمی‌شود» قابل اتکا نیس چون از همان لحظه اول راه را می‌بندد اما اگر نگاه «می‌شود» داشته باشیم، راه خود را پیدا می‌کنیم.

پزشکیان با اشاره به ضرورت اتکا به توان داخلی اظهار داشت: انتظار نداریم مشکلات کشور با کمک جایی دیگر حل شود و نباید منتظر باشیم کسی از بیرون بیاید و کاری برای ما انجام دهد زیرا این انتظار مانع حرکت و پیشرفت است.

وی بیان کرد: پیش‌تر نیز در مقاطع حساس تاریخی دیده‌ایم که حتی کشورهایی که ظاهراً دوست بودند، در زمان نیاز ما را همراهی نکردند.

وی تأکید کرد: با تلاش مردم، با همکاری همه بخش‌ها و با تکیه بر توان فرزندان این سرزمین، بر مشکلات غلبه خواهیم کرد و هیچ نیرویی قوی‌تر از مردمی نیست که خودشان برای ساختن آینده قدم برمی‌دارند.

باید نسلی تربیت کنیم که از هیچ مدرسه‌ای در دنیا عقب نباشد

رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر اتکا به توان داخلی گفت: نباید چشم‌انتظار کمک خارجی باشیم. این کشورها چه کسانی هستند که بخواهند برای ما کاری انجام دهند؟ آیا ما از آنان کمتر هستیم؟ اگر این باور در ذهن بچه‌های ما شکل بگیرد که می‌توانند، کارهایی خواهند کرد که در تصور هیچ‌کس نمی‌گنجد.

وی با خطاب قرار دادن معلمان افزود: من مشکلات شما را به‌خوبی درک می‌کنم و دولت در حال تلاش برای رفع آن‌هاست اما چه مشکلات حل شود و چه نشود رسالت ما این است که تمام وجود خود را وقف مردم، دانش‌آموزان و معلمان کنیم.

پزشکیان با بیان اینکه ساختن مدرسه فقط قدم اول است و اصل ماجرا تربیت نسل آینده است تصریح کرد: نباید فکر کنیم با ساخت چند مدرسه کار تمام شده است بلکه باید بپذیریم که آموزش فرزندانمان از نظر کیفیت، محتوا، اخلاق و رفتار نباید از هیچ مدرسه‌ای در دنیا پایین‌تر باشد.

او با تأکید بر لزوم رقابت با استانداردهای جهانی ادامه داد: لازم است رفتار، روش‌ها و کیفیت آموزشی در کشورهای دیگر را ببینیم و حتی از آن‌ها جلو بزنیم. نباید به حداقل‌ها قانع شویم بلکه علم، خلاقیت، زیبایی، رحمت و مهربانی بی‌نهایت دارد و حرکت ما باید رو به سوی همین بی‌نهایت باشد.

رئیس‌جمهور در پایان گفت: با وحدت، همدلی و تلاش جمعی می‌توانیم بر تمام مشکلات غلبه کنیم.