  1. استانها
  2. اصفهان
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۲۲

آموزش رشته پرستاری در دانشگاه آزاد خمینی‌شهر آغاز شد

آموزش رشته پرستاری در دانشگاه آزاد خمینی‌شهر آغاز شد

اصفهان - رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان از آغاز آموزش رشته پرستاری در دانشگاه آزاد خمینی‌شهر با توجه به نیاز کشور به صورت رسمی خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز فعالیت رشته پرستاری در واحد دانشگاه آزاد خمینی‌شهر خبر داد و گفت: با پیگیری‌های مسئولان دانشگاه و حمایت وزارت بهداشت، نخستین دوره با پذیرش ۴۰ دانشجو آغاز شده است.

وی با اشاره به نیاز کشور به نیروی پرستار و خدمات درمانی اظهار کرد: کمبود پرستار از مسائل جدی کشور است و راه‌اندازی این رشته در خمینی‌شهر می‌تواند بخشی از این نیاز را جبران کند.

به گفته وی، ظرفیت این دانشگاه برای توسعه رشته‌های مرتبط با فیزیوتراپی و بهداشت و درمان وجود دارد و حتی خیّری از شهرستان آمادگی خود را برای تأسیس دانشکده مستقل علوم پزشکی در خمینی‌شهر اعلام کرده است.

نقدعلی افزود: پس از پیگیری‌های انجام‌شده توسط مسئولان دانشگاه آزاد استان و شهرستان و رایزنی با وزیر بهداشت، مجوز تأسیس این رشته صادر شد و اکنون در ترم نخست ۴۰ دانشجوی پرستاری جذب شده‌اند.

وی با قدردانی از تلاش‌های رئیس دانشگاه آزاد استان، رئیس دانشگاه آزاد خمینی‌شهر و پروفسور میردامادی، خاطرنشان کرد: با توجه به امکانات بیمارستان حضرت رسول و ظرفیت علمی موجود، این اقدام نویدبخش توسعه علمی استان است.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه واحد خمینی‌شهر یکی از واحدهای علمی مطرح کشور است، گفت: امروز آغاز فعالیت در حوزه علوم پزشکی این واحد دانشگاهی رقم خورده و امیدواریم در سال‌های آینده شاهد گسترش رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی در این شهرستان باشیم تا هم نیاز استان و هم نیاز ملی به نیروی متخصص برطرف شود.

کد خبر 6662869

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها