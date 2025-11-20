به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز فعالیت رشته پرستاری در واحد دانشگاه آزاد خمینی‌شهر خبر داد و گفت: با پیگیری‌های مسئولان دانشگاه و حمایت وزارت بهداشت، نخستین دوره با پذیرش ۴۰ دانشجو آغاز شده است.

وی با اشاره به نیاز کشور به نیروی پرستار و خدمات درمانی اظهار کرد: کمبود پرستار از مسائل جدی کشور است و راه‌اندازی این رشته در خمینی‌شهر می‌تواند بخشی از این نیاز را جبران کند.

به گفته وی، ظرفیت این دانشگاه برای توسعه رشته‌های مرتبط با فیزیوتراپی و بهداشت و درمان وجود دارد و حتی خیّری از شهرستان آمادگی خود را برای تأسیس دانشکده مستقل علوم پزشکی در خمینی‌شهر اعلام کرده است.

نقدعلی افزود: پس از پیگیری‌های انجام‌شده توسط مسئولان دانشگاه آزاد استان و شهرستان و رایزنی با وزیر بهداشت، مجوز تأسیس این رشته صادر شد و اکنون در ترم نخست ۴۰ دانشجوی پرستاری جذب شده‌اند.

وی با قدردانی از تلاش‌های رئیس دانشگاه آزاد استان، رئیس دانشگاه آزاد خمینی‌شهر و پروفسور میردامادی، خاطرنشان کرد: با توجه به امکانات بیمارستان حضرت رسول و ظرفیت علمی موجود، این اقدام نویدبخش توسعه علمی استان است.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه واحد خمینی‌شهر یکی از واحدهای علمی مطرح کشور است، گفت: امروز آغاز فعالیت در حوزه علوم پزشکی این واحد دانشگاهی رقم خورده و امیدواریم در سال‌های آینده شاهد گسترش رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی در این شهرستان باشیم تا هم نیاز استان و هم نیاز ملی به نیروی متخصص برطرف شود.