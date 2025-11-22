  1. جامعه
۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

اعزام پهپاد حرارتی برای شناسایی کانون‌های حریق در جنگل‌های الیت چالوس

رئیس روابط عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر از اعزام پهپاد حرارتی برای شناسایی کانون‌های حریق در جنگل‌های الیت چالوس خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین خان، رئیس روابط عمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد: دو فروند پهپاد مجهز به دوربین حرارتی و دوربین دوچشمی جهت پشتیبانی از عملیات اطفای حریق به منطقه اعزام شده است.

وی با اشاره به مأموریت این تجهیزات افزود: این پهپادها وظیفه شناسایی دقیق نقاط شعله‌ور و کانون‌های فعال آتش‌سوزی را بر عهده دارند و اطلاعات آن‌ها برای هدایت بهتر تیم‌های عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس روابط عمومی سازمان امداد و نجات تأکید کرد: این اقدام در راستای تقویت عملیات اطفای حریق در جنگل‌های الیت چالوس انجام شده و تیم‌های امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر همچنان در منطقه در حال اطفای حریق هستند.

