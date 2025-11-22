به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین خان، رئیس روابط عمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر اعلام کرد: دو فروند پهپاد مجهز به دوربین حرارتی و دوربین دوچشمی جهت پشتیبانی از عملیات اطفای حریق به منطقه اعزام شده است.
وی با اشاره به مأموریت این تجهیزات افزود: این پهپادها وظیفه شناسایی دقیق نقاط شعلهور و کانونهای فعال آتشسوزی را بر عهده دارند و اطلاعات آنها برای هدایت بهتر تیمهای عملیاتی مورد استفاده قرار میگیرد.
رئیس روابط عمومی سازمان امداد و نجات تأکید کرد: این اقدام در راستای تقویت عملیات اطفای حریق در جنگلهای الیت چالوس انجام شده و تیمهای امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر همچنان در منطقه در حال اطفای حریق هستند.
