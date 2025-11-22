  1. دين، حوزه، انديشه
مرجعیت علمی ایران در زمینه علوم انسانی اسلامی چگونه است؟

کرسی علمی ترویجی «مرجعیت علمی ایران در زمینه علوم انسانی اسلامی؛ چیستی، چرایی و چگونگی» یکشنبه دوم آذرماه در قم برگزار می‎‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشکده علوم انسانی اسلامی دانشگاه قم با همکاری معاونت پژوهش دانشکده الهیات دانشگاه قم و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کرسی علمی ترویجی «مرجعیت علمی ایران در زمینه علوم انسانی اسلامی؛ چیستی، چرایی و چگونگی» را برگزار می‌کند.

در این مراسم سید محمدتقی موحد ابطحی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان ارائه دهنده، محمد فتحعلی خانی استادیار گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و مهدی فقیهی نژاد استادیار گروه مدیریت دانشگاه قم به عنوان ناقد سخنرانی می‌کنند. سید مهدی موسوی نیز دبیری علمی نشست را برعهده دارد.

این نشست روز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۳ در دانشگاه قم، ساختمان کتابخانه مرکزی، طبقه همکف، پژوهشکده علوم انسانی اسلامی برگزار می‌شود.

سیده فاطمه سادات کیایی

