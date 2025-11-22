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۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۶

نوری: تعاونی‌های مرزی خراسان شمالی باید دوباره فعال شوند

نوری: تعاونی‌های مرزی خراسان شمالی باید دوباره فعال شوند

بجنورد- استاندار خراسان شمالی با تأکید بر احیای تعاونی‌های مرزنشین گفت این شرکت‌ها باید فعال شوند تا ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مرزی مدیریت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر شنبه در نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تعاونی‌های مرزی باید دوباره فعال شوند تا ظرفیت‌های اقتصادی این مناطق به‌درستی مدیریت و استفاده شود.

وی افزود: فعالیت تعاونی‌های مرزنشینان یک نیاز جدی برای تأمین مایحتاج مردم این مناطق است و باید با ایجاد عوامل انگیزشی، زمینه ماندگاری و پویایی آن‌ها فراهم شود.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به اینکه اقتصاد مناطق مرزی اقلیم‌محور است، گفت: هرگونه برنامه‌ریزی باید با توجه به شرایط خاص این نواحی انجام شود و نباید تعاونی‌ها دچار جابه‌جایی‌های بی‌مورد یا رکود شوند.

نوری همچنین تأکید کرد: تأمین نیازهای اساسی مردم وظیفه ماست و باید با سرعت، دقت و جدیت بیشتری در این مسیر حرکت کنیم.

وی در پایان خواستار تهیه تحلیل جامع از عملکرد تعاونی‌های مرزی شد تا موانع، نیازها و ظرفیت‌های آن‌ها دقیق‌تر شناسایی شود.

کد مطلب 6664854

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