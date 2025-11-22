به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر شنبه در نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تعاونیهای مرزی باید دوباره فعال شوند تا ظرفیتهای اقتصادی این مناطق بهدرستی مدیریت و استفاده شود.
وی افزود: فعالیت تعاونیهای مرزنشینان یک نیاز جدی برای تأمین مایحتاج مردم این مناطق است و باید با ایجاد عوامل انگیزشی، زمینه ماندگاری و پویایی آنها فراهم شود.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به اینکه اقتصاد مناطق مرزی اقلیممحور است، گفت: هرگونه برنامهریزی باید با توجه به شرایط خاص این نواحی انجام شود و نباید تعاونیها دچار جابهجاییهای بیمورد یا رکود شوند.
نوری همچنین تأکید کرد: تأمین نیازهای اساسی مردم وظیفه ماست و باید با سرعت، دقت و جدیت بیشتری در این مسیر حرکت کنیم.
وی در پایان خواستار تهیه تحلیل جامع از عملکرد تعاونیهای مرزی شد تا موانع، نیازها و ظرفیتهای آنها دقیقتر شناسایی شود.
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