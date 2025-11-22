به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس اداره ثبت احوال شهرستان با تقدیر از خدمات رئیس سابق، اظهار کرد: ثبت احوال نه تنها یک نهاد اداری، بلکه سنگ بنای نخستین هویت‌بخشی مدنی برای هر شهروند است.

وی تأکید کرد: دقت، سرعت و به‌روز بودن اطلاعات در این اداره، مستقیماً بر برنامه‌ریزی‌های کلان شهرستان از جمله در حوزه‌های آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و توزیع عادلانه خدمات تأثیرگذار است.

فرماندار تنگستان با اشاره به مراجعات متعدد مردم به این اداره، بر اهمیت تکریم ارباب رجوع و تسهیل فرآیندهای اداری تأکید کرد و ادامه داد: رضایتمندی مردم از اولین برخورد با ساختار حکومتی، در گرو عملکرد روان و بدون پیچیدگی ادارات خدمت رسان مانند ثبت احوال است.

در پایان این مراسم با اهدای لوح از زحمات آقای زمانی در زمان تصدی مسئولیت تقدیر و با اهدا حکم آقای بنجویی به عنوان رئیس جدید اداره ثبت احوال شهرستان تنگستان معرفی شد.