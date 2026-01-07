به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی چهارشنبه شب در آئین تکریم و معارفه رئیس اداره گاز شهرستان تنگستان ضمن تقدیر از تلاشهای رئیس پیشین اداره گاز شهرستان، بر اهمیت نقش خدماترسانی پایدار در حوزه انرژی تأکید کرد و گفت: خدمترسانی بیوقفه و مسئولانه به مردم، رسالت اصلی مدیران دستگاههای خدماتی است و باید با برنامهریزی دقیق و پاسخگویی شفاف به مطالبات مردم، سطح رضایتمندی عمومی افزایش یابد.
وی با اشاره به اهمیت گازرسانی به عنوان یکی از زیرساختهای اصلی توسعه شهرستان، اظهار کرد: تلاشهای شبانهروزی کارکنان شرکت گاز استان در راستای توسعه شبکه گازرسانی و ارائه خدمات مطلوب به مردم قابل تقدیر است و در حال حاضر به تمام نقاط شهری و روستایی شهرستان گاز رسانی انجام شده است که تنها دو روستا با جمعیت کم و فاصله زیاد مانده است که امیدواریم با حضور رئیس جدید، این روند رو به رشد با قدرت و شتاب بیشتری ادامه یابد.
فرماندار تنگستان همچنین بر تعامل بین دستگاهی، برنامهریزی بلندمدت در توسعه خدمات تأکید و خاطرنشان کرد: همکاری و همراهی مدیران شهرستان با یکدیگر رمز موفقیت و پیشرفت در ارائه خدمات عمومی است و اداره گاز نیز باید با برنامهریزی منسجم، پاسخگوی انتظارات مردم و نیازهای توسعه شهرستان باشد.
در پایان این مراسم از زحمات آقای «شهابی» در طول دوره تصدی مسئولیت تقدیر و آقای «رضایی» با اهدا حکم به عنوان رئیس جدید اداره گاز شهرستان تنگستان معرفی شد.
