به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی چهارشنبه شب در نشست با مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر و مشاور امور ایثارگران در ثبت احوال کشور، پیرامون مسائل مرتبط با خدمات ثبت احوال، جامعه ایثارگری و برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان گفت‌وگو کرد.

فرماندار تنگستان با اشاره به سابقه پرافتخار مقاومت و ایثار مردم این شهرستان، گفت: تنگستان همواره به عنوان سرزمین غیرت، ایستادگی و فداکاری شناخته شده و این ظرفیت ارزشمند باید در مسیر توسعه شهرستان نیز مورد توجه قرار گیرد.

سلیمانی همچنین توسعه زیرساخت‌های اداری و خدماتی شهرستان را لازمه ارائه خدمات مطلوب به مردم دانست و گفت: استفاده از ظرفیت‌های ثبت احوال در برنامه‌ریزی، تکمیل بانک‌های اطلاعاتی، گسترش خدمات الکترونیک و تعامل بیشتر دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند روند خدمت‌رسانی را تسهیل کرده و زمینه اجرای بهتر برنامه‌های توسعه‌ای تنگستان را فراهم کند.