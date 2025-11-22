به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معنوی اجتماع دختران فاطمی با عنوان «خیمه مادری» صبح فردا (یکشنبه دوم آذرماه) ساعت ۱۰ در تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این آئین با هدف گرامیداشت ایام فاطمیه و بزرگداشت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار میشود و همزمان با هفته بسیج، جلوهای از پیوند فرهنگی و معنوی دختران و بانوان کرمانشاهی با مکتب اهلبیت (ع) را به نمایش خواهد گذاشت.
در این اجتماع، برنامههای مذهبی و فرهنگی متنوع از جمله خوانش روایتهای فاطمی، اجرای نماهنگهای آئینی و بخش نیایش جمعی پیشبینی شده است.
هدف از برگزاری «خیمه مادری» تقویت هویت دینی دختران جوان و ترویج الگوی بانوی فاطمی در جامعه امروز است تا این حرکت زمینهساز انسجام بیشتر میان نسل نو و ارزشهای معنوی انقلاب اسلامی شود.
