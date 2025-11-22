به گزارش خبرنگار مهر، دومین سوگواره «شعر فاطمی» همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در شهرستان دورود برگزار میشود.
این برنامه با حضور جمعی از شاعران آئینی، استادان، فعالان فرهنگی و علاقهمندان به شعر و ادب روز یکشنبه دوم آذرماه ساعت چهار عصر برگزار میشود.
در این سوگواره شاعران برجسته به قرائت تازهترین سرودههای خود در وصف شخصیت، فضائل و مقام معنوی حضرت فاطمه (س) میپردازند.
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دورود از همه دوستداران اهلبیت (ع) و اهالی فرهنگ دعوت میکند در این آئین معنوی و ادبی شرکت کنند.
