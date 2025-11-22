به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز شنبه در شورای اداری شهرستان پلدختر، اظهار داشت: فرماندار باید برای رفع این عقب‌ماندگی‌ها و اجرای طرح‌های نیمه‌تمام از تمام ظرفیت‌ها استفاده کند و با کمک نماینده، بانک‌ها و بخش خصوصی و استفاده از تمام مسیرهای ممکن این طرح‌ها را به سرانجام رسانده و تلاشی فراتر از این داشته باشد.

لزوم خدمت بی‌وقفه و شبانه‌روزی

وی تصریح کرد: به طور طبیعی برای هر یک از مسئولان یک‌سری وظایف سازمانی تعریف شده که باید نه‌تنها در ساعات کاری؛ بلکه بیش از آن به نحو احسن مانند تلاش‌ها در دوران دفاع مقدس انجام دهند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان به اخلاص در تلاش و ایثار در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: اخلاص در امور نصرت‌های الهی را در پی دارد و در دوران دفاع مقدس در سخت‌ترین شرایط که کشوری نبود علیه ایران نباشد این اخلاص موج می‌زد و امروز نیز این اخلاص و پاکی در خدمتگزاری هست.

حجت‌الاسلام شاهرخی، افزود: باید همه در خدمتگزاری، تلاش بی‌وقفه و شبانه‌روزی داشته و در این عرصه ساعت تعیین نکنند و کار مضاعف انجام دهند همچنان که رئیس‌جمهور در قبال کشور وظایفی دارد، استاندار مربوط به استان و فرماندار نماینده دولت در شهرستان است و همه دستگاه‌ها وظایف تعیین شده و مشخصی دارند که وظیفه فرماندار ایجاد هماهنگی بین این دستگاه‌ها در عرصه‌های اقتصاد امنیت و فرهنگی است.

وی یادآور شد: دستگاه‌های فرهنگی متعددی در هر شهرستان هستند و اگر امام‌جمعه رئیس شورای فرهنگ عمومی است فرماندار یا استاندار نایب‌رئیس آن و مصوبات در نهایت باید در دل دستگاه‌های دولتی از طریق این مقام‌ها ابلاغ شود.

از همه ظرفیت‌ها برای توسعه باید استفاده کرد

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، میزان ضعف و قوت‌ها در مناطق مختلف را بسته به تلاش فرماندار شهرستان دانست و گفت: در تمام مجموعه‌های کوچک و بزرگ از استاندار تا فرماندار بخشدار و دهیار باید مجموعه‌ای به کار گیرند که همه آنها وی را یاری کنند؛ زیرا در غیر این صورت هر چقدر که به‌تنهایی تلاش کند، نتیجه‌بخش نیست.

حجت‌الاسلام شاهرخی، گفت: موفقیت هر مدیر توانمند بسته به میزان کارکرد، زیر مجموعه او دارد و باید با دانایی و توانایی مدیر تناسب داشته باشند که در استان برای حداقل کار هر شهرستانی راهبردی نوشته شده و آن اجرای طرح‌های نیمه‌تمام است که پیشران هستند و فرماندار باید به هر شکلی، نه‌تنها این حداقل‌ها را به سرانجام برساند؛ بلکه تلاش بیشتر کند.

وی ادامه داد: درود خدا بر همه بسیجیان، شهدای بسیج و ۱۰۱ شهید بسیجی این دیار، باید برای پاسداشت خون این شهدا مسئولان مسیر خدمتگزاری را برای رفع محرومیت‌ها پیدا کنند که فرماندار پلدختر به طور حتم این مسیر را یافته و برای اهداف تعیین شده تلاش می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، یادآور شد: گاهی تقسیم‌بندی‌هایی بدون هیچ جهت شرعی و قانونی در تمام استان وجود دارد که بر اساس سلایق است و این رسوب فکری است که در برخی از افکار و اذهان وجود دارد و باید برای خدمتگزاری تلاش از این مسیر عبور کرد و بلکه از همه توانمندی‌ها، دانایی‌ها و تخصص‌ها برای رسیدن به آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی استفاده و بهره گرفت.

از ایجاد فضای دوقطبی باید دوری کرد

حجت‌الاسلام شاهرخی، اضافه کرد: برخی افراد گاهی علاقه‌مند هستند که به این تفاوت‌های سلیقه‌ای و خط‌کشی‌ها پایبند باشند و گاهی در این تقسیم‌بندی‌ها نیز بزرگ‌نمایی‌هایی صورت می‌گیرد و مرتب به فهرست اضافه می‌کنند و این‌ها در مسیر دوقطبی‌سازی هستند که باید به‌ویژه در ایام انتخابات‌ها از بین برود.

وی تأکید کرد: باید با فرهنگ‌سازی، گفتمان‌سازی و روشنگری فضای صمیمی و دوستی ایجاد کرد تا فضای سالم فکری در بین مردم برقرار شود و به آن هدف بالا رسید.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، یادآور شد: فرماندار در وسط دایره خدمت است و باید از فرصت‌های مغتنم و مهم ایجاد شده، استفاده کند، همچنان که امام‌جمعه پلدختر نیز از چهره‌های علمی، فرهنگی و ایمانی استان، همراه، همدل و هماهنگ در راستای خدمت و خدمتگزاری به مردم است.

حجت‌الاسلام شاهرخی، گفت: از طرفی دست فرماندار برای اقدام در راستای برخورد با افراد کم‌کار بر اساس قواعد و قوانین باز است و راهکارهایی در مسیر وجود دارد و افراد پرکار نیز باید تشویق شوند.