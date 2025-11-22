به گزارش خبرنگار مهر، سردار اباذر سالاری فرمانده سپاه امام سجاد علیهالسلام شنبه شب استان هرمزگان با حضور در جمع مردم و روحانیون شیعه و اهل سنت، بسیج را به عنوان محور وحدت، انسجام و وفاق در جامعه معرفی کرد.
وی در سخنان خود تأکید کرد: هفته بسیج فرصتی ارزشمند برای ایجاد همدلی میان مردم و علما است و باید از ظرفیت این نهاد مردمی برای اجرای اقدامات بزرگ سازندگی، پروژههای عمرانی و محرومیتزدایی بهره گرفت. فرمانده سپاه استان هرمزگان افزود: الحمدلله بسیج زمینهساز حرکتهای اجتماعی و توسعهای در استان شده و انشاءالله با تلاش مستمر، همکاری و همدلی، شاهد ارتقای سطح زندگی مردم و تقویت وحدت در بین آحاد جامعه خواهیم بود.
سردار سالاری همچنین بر ضرورت مشارکت همه گروهها در حل مسائل منطقه تأکید کرد و گفت: ایجاد فرصتهای بیشتر برای رفع مشکلات و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی میتواند نقش مهمی در توسعه پایدار و انسجام اجتماعی در شهرستانهای استان هرمزگان ایفا کند.
