عذرخواهی رئیس دانشکدگان هنرهای زیبا در پی برگزاری رویداد هفته دیزاین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، رئیس دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه تهران، در این گزارش، ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه برگزاری بخشی از این رویداد در دانشکدگان هنرهای زیبا و با اشاره به حواشی پیش‌آمده، آورده است: آنچه در فضای مجازی منتشر شد، صرفاً بخش کوچکی از رفتار معدودی از بازدیدکنندگان غیردانشگاهی بود که هیچ سنخیتی با کلّیت رویداد، تلاش مدیریت دانشگاه و تلاش پرسنل محترم انتظامات برای صیانت از شأن دانشگاه نداشت و در همان ساعات اولیه، تذکرات لازم داده شد و تدابیر پیشگیرانه اتخاذ گردید.

دکتر مظاهریان هم‌چنین در این نامه اشاره کرده است: پایان‌دادن زودهنگام رویداد، اگرچه تبعاتی در قبال هنرمندان، دانشجویان و برگزارکنندگان داشت، اما با تشخیص اینجانب، مصلحت دانشگاه و حفظ سلامت فرهنگی و محیطی بر هر امر دیگری اولویت یافت. دانشگاه تهران، خانه مشترک همه ماست و صیانت از ارزش‌های دینی، فرهنگی و حرمت دانشجویان، اعضای هیأت‌علمی و کارکنان آن، رسالتی جمعی و متعهدانه است که در پرتو همدلی، انصاف و پشتیبانی مدیریت ارشد دانشگاه، تحقق خواهد یافت.

رئیس دانشکدگان هنرها در پایان آورده است: اینجانب به عنوان فردی که در عرصه‌های مختلف انقلاب حضور داشته و سال‌هایی از دوران جوانی خود را در دوران هشت سال دفاع مقدس به عنوان بسیجی سپری کرده، خود را متعلق به جامعه ایثارگران می‌دانم و از این‌که ناخواسته و خارج از اراده دانشگاه، صحنه‌هایی ایجادشده که موجب آزردگی خاطر بخشی از جامعه مؤمن کشور گردیده، صمیمانه و مسئولانه پوزش می‌طلبم.