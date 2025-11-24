پایدار: ۳ هکتار از عرصه جنگلی کارمزد سوادکوه دچار حریق شد

فریاد پایدار در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وقوع آتش‌سوزی در جنگل کارمزد شهرستان سوادکوه، با بیان اینکه حدود ساعت هشت شب گذشته از وقوع حریق اطلاع حاصل کردیم، افزود: در پی اطلاع، ابتدا اهالی روستا و سپس پرنسل منابع طبیعی و حفاظت، فرماندار، هلال احمر، محیط زیست، بسیج و سپاه و نیروی انتظامی شهرستان، روئسا و پرسنل ادارات منابع طبیعی شهرستان‌های مجاور و انجمن‌های حامی محیط زیست و مدیرکل منبع طبیعی استان درمحل واقعه حاضر و برای اطفا ورود پیدا کردند.

رئیس منابع طبیعی شهرستان سوادکوه با اشاره به حضور جمعیتی حدود ۴۰۰ نفر برای کمک به اطفا حریق، گفت: تا پیش از طلوع آفتاب بیش از ۹۰ درصد کار انجام شد و اکنون با وجود مهار آتش در محل مستقر هستیم تا اگر در جایی زغالی باقی مانده باشد از شعله‌ور شدن مجدد آن جلوگیری کرده تا با خیال آسوده منطقه را ترک کنیم.

وی در برآورد اولیه، میزان وسعت این آتش‌سوزی را حداقل سه هکتار برشمرد و با توجه به آتش‌سوزی دو روز گذشته در جنگل کارمزد، خاطرنشان کرد: این آتش‌سوزی در مکان دیگر در این جنگل رخ داده است.

پایدار با اشاره به چند مورد واقعه آتش‌سوزی در جنگل‌های کارمزد و سوادکوه در چند روز اخیر، گفت: به دلیل عدم بارش باران و وجود برگ خشک و سرشاخه‌های ریز شکسته، اکنون جنگل همچون باروت است و حتی یک ته سیگار هم خطرآفرین است و یک بی‌احتیاطی شاید پیش پا افتاده از نظر بسیاری ممکن است منجر به وقوع فاجعه‌ای همچون الیت شود.