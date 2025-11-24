محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان تا پایان هفته خبر داد.
وی اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیشیابی، طی روز چهارشنبه عبور موج ضعیفی از روی استان سبب ابرناکی و کاهش ۲ تا ۴ درجهای دما در اغلب نقاط خواهد شد.
سبزهزاری افزود: از اواخر روز چهارشنبه تا اواسط روز پنجشنبه با جنوبی شدن جریانات در سواحل و مناطق جنوبی و جنوبغربی، افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خوزستان در خصوص وضعیت دما در شبانهروز گذشته گفت: گتوند با دمای ۳۳.۵ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با دمای ۲ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. همچنین اهواز به بیشینه دمای ۳۰.۶ و کمینه دمای ۹.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.
