پیش بینی افزایش رطوبت در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، امروز و فردا تغییر محسوس دمایی مورد انتظار نیست؛ سپس تا روز پنجشنبه روند افزایش ۲ تا ۴ درجهای دما در در سطح استان پیش بینی میشود.
وی اعلام کرد: همچنین تداوم جریانات جنوبی تا اواسط روز چهارشنبه در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی استان سبب افزایش رطوبت در این مناطق خواهند شد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در شبانه روز گذشته اهواز با دمای ۴۳.۴ درجه و ایذه با دمای ۱۵.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شدهاند.
به گفته سبزه زاری، در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۳.۴ درجه و کمینه دمای ۲۱.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.
