۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱

پیش بینی افزایش رطوبت در خوزستان

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان از افزایش رطوبت در برخی نقاط استان تا روز چهارشنبه خبر داد.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، امروز و فردا تغییر محسوس دمایی مورد انتظار نیست؛ سپس تا روز پنجشنبه روند افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما در در سطح استان پیش بینی می‌شود.

وی اعلام کرد: همچنین تداوم جریانات جنوبی تا اواسط روز چهارشنبه در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی استان سبب افزایش رطوبت در این مناطق خواهند شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در شبانه روز گذشته اهواز با دمای ۴۳.۴ درجه و ایذه با دمای ۱۵.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

به گفته سبزه زاری، در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۳.۴ درجه و کمینه دمای ۲۱.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.

