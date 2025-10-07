سبزه زاری: دمای هوای خوزستان ۴ تا ۵ درجه کاهش می یابد

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی تا روز جمعه استقرار جریانات جنوبی را نشان می دهد که سبب افزایش رطوبت در سواحل، مناطق جنوبی، مناطق مرکزی و تا حدودی بخش های غربی و شمالی استان خواهد شد.

وی گفت: در این ایام وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی و جنوبی (به ویژه روز جمعه) دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: دما تا روز شنبه بین چهار تا پنج درجه کاهش پیدا خواهد کرد.

سبزه زاری عنوان کرد: در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۳.۲ و ایذه با دمای ۱۴.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم ترین و خنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

وی افزود: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۱.۶ و کمینه دمای ۱۹.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.