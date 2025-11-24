به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی شامگاه دوشنبه در مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در کوی اساتید دانشگاه سمنان با اشاره به دعای حضرت زهرا (س) در روز دوشنبه گفت: حضرت میفرمایند «خداوندا! از تو قوّت و نیرویی برای عبادت تو و بصیرتی در کتاب تو و فهمی در حکم تو درخواست میکنم. خداوندا! بر محمّد و آل محمّد درود فرست، و قرآن را برای ما دور و بیحاصل قرار مده و ما را از روی صراط مستقیم ساقط مکن و محمّد (ص) را از ما رویگردان مساز!
وی ادامه داد: نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) که اشرف مخلوقات است و اسوه بیهمتای بندگی و عبودیت محسوب میشود فرمود «مَا عَبَدْنَاکَ حَقَّ عِبَادَتِکَ وَ مَا عَرَفْنَاکَ حَقَّ مَعْرِفَتِکَ» تو را چنانکه حق معرفتت است نشناختیم و آنگونه که حق عبادت تو است، پرستش نکردیم!
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان سمنان با اشاره به بُعد عبودیّت و بندگی حضرت صدیقه طاهره (س) گفت: حسن بَصری که از علمای اهل سنت است در این خصوص میگوید «ما کانَ فی هذِهِ الاُمَّةِ أعبَدُ مِن فاطِمَةَ، کانَت تَقومُ حَتّی تَوَرَّمَت قَدَماها» در میان این امّت، عابدتر از فاطمه نبوده است، او آنقدر برای عبادت میایستاد که دو پایش وَرم میکرد.
مطیعی با یادآوری ویژگیهای اخلاقی علما و بزرگان در امور عبادی بهویژه اقامه نماز ادامه داد: علامه مصباح یزدی (ره) از حضرت آیتالله العظمی بهجت (ره) نقل میکرد که ایشان گاهی پس از نماز مغرب و عشا میفرمود کجا هستند کسراها و قیصرها که بدانند لذت چیست؟!
وی با بیان روایتی به نقل از امام جعفر صادق (ع) گفت: هرکس در شب جمعه بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد، نورش در آسمانها تا بر پا شدن قیامت میدرخشد و فرشتگانی که این نور را میبینند برای او طلب آمرزش میکنند، حتی فرشتهای که بر قبر پیامبر (ص) مأمور است، این صلوات را به نبی اکرم (ص) میرساند تا روز قیامت.
امام جمعه سمنان «هدایت انسانها از تاریکی به نور» را مأموریت مهم پیامبران بر اساس آیات قرآن عنوان کرد و با بیان اینکه راه سعادت و کمال برای همه انسانها باز است، گفت: موفقیت در این مسیر، به میزان تلاش انسانها برای نزدیک شدن به سیره اهل بیت (س) بستگی دارد.
مطیعی، تلاوت روزانه قرآن کریم را مایه بهرهمندی از نور هدایت کلامالله دانست و با بیان اینکه بر اساس روایات، هرکس روزانه ۵۰ آیه از قرآن را بخواند در شمار غفلتکنندگان نخواهد بود، افزود: علما و بزرگان بهویژه مقام معظم رهبری بر تلاوت روزانه قرآن کریم و تأمل در آیات آن تأکیدات فراوانی دارند.
وی مرور آیات مربوط به عذاب قومهای گذشته را عبرتآموز خواند و گفت: اگر ما نیز خود را با دستورات و احکام الهی تطابق ندهیم، ممکن است از دایره فلاح و رستگاری خارج شویم و خدای نکرده روزی مشمول عذابهای پروردگار شویم.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان فراگرفتن احکام دینی را یکی از لوازم رستگاری و کمال برشمرد و با ابراز تأسف از اختلاط زن و مرد در مجالس عروسی در برخی نقاط کشور گفت: این رفتارها میتواند زمینهساز عذابها و مشکلات بزرگی را فراهم نماید.
مطیعی، ولایتمداری حضرت صدیقه طاهره (س) را یکی از ابعاد مهم شخصیت آن حضرت عنوان و خاطرنشان کرد: بر اساس منابع تاریخی، حضرت زهرا (س) چهل شبانهروز به درب منازل مهاجرین و انصار مراجعه میفرمود و توصیههای مکرّر پیامبر اکرم (ص) در خصوص ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) را یادآور میشد که این امر از ولایتمداری ایشان حکایت دارد.
