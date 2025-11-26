به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی ظهر چهارشنبه در دیدار با مسئولان میراث فرهنگی استان سمنان در دفتر خود با بیان اینکه بخش‌های مختلف میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باید از یک پیوست فرهنگی نیز برخوردار باشند، افزود: اقتصاد گردشگری باید در چارچوب ضوابط و رویکردهای مشخصی دنبال شود.

وی با اشاره به ابعاد فرهنگی مثبت و منفی حضور دانشجویان دیگر کشورها در استان گفت: سوال این است که آیا باید فرهنگ و ارزش‌های اسلامی ایرانی خود را حفظ و ترویج کنیم و یا آن‌را قربانی دیگر فرهنگ‌ها و خدای نکرده ضدّفرهنگ‌ها نمائیم؟

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با یادآوری ظرفیت‌های متعدد فرهنگی استان بویژه مفاخر، علما و عرفای صاحب‌نام اظهار کرد: این دیار، تلفیقی از ارزش‌های فرهنگی و هنری متنوع است لذا انتظار می‌رود در برنامه‌ریزی ها به این نکته توجه شود.

مطیعی تولیدات ممتاز صنایع دستی در نقاط مختلف استان را مورد تاکید قرار داد و گفت: در طراحی برنامه‌ها و رویدادهای حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی نیازمند توجه به پیوست‌های فرهنگی متناسب هستیم.

وی با اشاره به سوءاستفاده فرهنگ غرب از موضوع گردشگری تصریح کرد: مدیریت حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاری دشوار، ظریف و حساس است.

امام جمعه سمنان، زمینه‌سازی برای بهره‌مندی تمام خانواده‌ها از امکانات و ظرفیت‌های حوزه گردشگری را ضروری دانست و افزود: متأسفانه برخی هنجارشکنی‌ها در مناطق گردشگری، مسائل و مشکلاتی را به وجود آورده است که امیدواریم در دوره جدید برای آنها چاره‌اندیشی شود.

مطیعی با بیان اینکه مقایسه شاخص‌های فرهنگی استان سمنان با دیگر نقاط کشور بویژه کلانشهرها منطقی نیست، گفت: استان سمنان دارای ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی منحصر به فردی است و لازم است در برنامه‌ریزی ها به مؤلفه‌های بوم استان توجه شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توجه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان به موضوع کادرسازی در این حوزه شد و خاطرنشان کرد: امیدواریم در دوره مدیریتی جدید شاهد تربیت مدیرانی توانمند، دلسوز و مجرب در عرصه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشیم.