بسیج «کانون مردمیِ پیشرفت در انقلاب اسلامی» است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شیروان اسدی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سامان اعلام کرد: به مناسبت هفته بسیج، ۱۲۰ عنوان برنامه با محوریت «بسیج مردمی و اقتدار ملی» در سطح این شهرستان برگزار میشود.
وی بسیج را «کانون مردمیِ پیشرفت در انقلاب اسلامی» و نماد مردمیبودن و استحکام اجتماعی انقلاب دانست.
اسدی، افزود: بسیج شهرستان سامان برنامههای متعددی برای این هفته بسیج خواهد داشت.
اسدی برخی از مهمترین این برنامهها را برشمرد و گفت: افتتاح نمایشگاه «هزار و یک شرّ آمریکا، قصه هزار و یک شر» بهویژه با حضور و بازدید گسترده مدارس، دیدار با امامجمعه محترم شهرستان سامان و بهرهگیری از رهنمودهای ایشان در حوزه فعالیتهای بسیج، برگزاری مراسم میقات صالحین در نماز جمعه این هفته، سخنرانی پیش از خطبهها و صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در هفته جاری برگزار میشود.
وی ادامه داد: یادواره شهدای دانشآموز و فرهنگیان، یادواره شهدای بخش زایندهرود، حماسه حضور و نمایش اقتدار شهرستان، جشنواره سرودهای ملی–مذهبی با حضور گروههای شاخص سرود شهرستان، برگزاری یادوارههای فرهنگی و خانگی در محلات، نشستهای تبیینی، روایتگری و روشنگری، اعزام گروههای جهادی به مناطق کمبرخوردار، برپایی میز خدمت توسط ردههای قشری بسیج، مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی، گشتهای امنیتمحور رضویون از جمله برنامههای متنوع دیگر در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و خدما رسانی هفته بسیج در سامان است،
نظر شما