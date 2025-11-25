حضور همزمان اعضای کمیسیون صنایع مجلس و معاونان وزیر در کرمانشاه

قباد شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز سفر سهروزه ۱۹ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و ۱۰ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان خبر داد و این رویداد را فرصتی مهم برای رفع گرههای صنعتی و تجاری دانست.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه اظهار کرد: این سفر سومین حضور کمیسیونهای تخصصی مجلس در کرمانشاه طی یک سال اخیر است و میتواند با همافزایی وزارت صمت، مسیر حل مشکلات تولید، زیرساختهای تجاری و واحدهای صنعتی استان را عملیاتی کند.
بر اساس برنامهریزیها، روز چهارشنبه (۵ آذر) هیئتهای بازدید در قالب دو گروه اعزام خواهند شد؛ گروه نخست با سفر به مرزهای استان، زیرساختهای تجاری را ارزیابی و از شهرستانهای غربی و منطقه ویژه اقتصادی اسلامآباد غرب بازدید میکند. گروه دوم نیز در شهرستانهای سنقر و هرسین، روند اجرای فاز جدید پتروشیمی و چند واحد صنعتی مشکلدار را بررسی خواهد کرد.
شعبانی افزود: پس از بازگشت گروهها، پنل تخصصی با حضور فعالان اقتصادی و مدیران مرتبط در هتل پارسیان برگزار و جمعبندی بازدیدها برای ارائه در نشست روز پنجشنبه با منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه آماده میشود.
وی تأکید کرد: این سفر با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای ملی برای رفع موانع تولید و تقویت بخش صنعت، معدن و تجارت انجام میشود و امید میرود نتایج آن به مصوبات عملیاتی و قابل پیگیری منجر شود.
