پیگیری جدی مشکلات صنایع سنقر در سفر کمیسیون صنایع مجلس

رضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، و در جریان سفر اعضای این کمیسیون به استان کرمانشاه و در بازدید از واحدهای صنعتی شهرستان سنقر و کلیایی، همراه با حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا نماینده مردم سنقر در مجلس، به تشریح روند بررسی مشکلات تولیدکنندگان پرداخت.

علیزاده با اشاره به طرح مسائل مختلف از سوی صنعتگران گفت: در این بازدید موضوعاتی مانند کمبود انرژی، موانع دریافت تسهیلات و مشکلات معادن در تعامل با محیط زیست مطرح شد. بخشی از این مسائل با پیگیری‌های میدانی و هدایت آقای حسینی‌کیا قابل حل است و برای برخی موارد که نیاز به هماهنگی ملی دارد، جلسات تخصصی در تهران تشکیل خواهیم داد.

وی افزود: این سفر با حضور معاونان وزارت صمت در حوزه معدن، شهرک‌های صنعتی و صنایع، فرصتی ایجاد کرد تا ظرفیت‌های تولیدی سنقر را دقیق‌تر بررسی کنیم. مشکلاتی که امکان رفع فوری دارند، در همین سفر دستور پیگیری گرفته‌اند و مسائل کلان‌تر نیز در پایتخت با دستگاه‌های مرتبط بررسی می‌شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان در شرایط اقتصادی سخت امروز اظهار کرد: چند مورد از مشکلات شهرک صنعتی سنقر برای بررسی تکمیلی به تهران منتقل می‌شود، و در جلسه امروز نیز تذکرات لازم به مدیران مسئول ارائه شد تا پیگیری اصلاحات لازم بلافاصله آغاز شود.

علیزاده در پاسخ به ارائه زمان‌بندی روشن درباره پروژه‌هایی که با بروکراسی اداری مواجه‌اند، افزود: هفته آینده پس از بازگشت به تهران، جلساتی که وعده داده شد با محوریت آقای حسینی‌کیا برگزار خواهد شد تا مواردی که به واحدها قول داده شده، بدون تأخیر دنبال شود.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت تأمین انرژی پایدار برای صنایع بزرگ از جمله واحدهای فولادی گفت: مسائل مرتبط با انرژی در اولویت پیگیری ما قرار دارد و تلاش می‌کنیم در همکاری با وزارتخانه‌های مرتبط راه‌حل‌های عملیاتی برای این چالش‌ها پیدا کنیم.