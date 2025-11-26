سرهنگ امینی: بسیج یادگار امام راحل و بستر ظهور حضرت حجت است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی صبح چهارشنبه در رزمایش اقتدار بسیجیان ورزشگاه عضدی رشت، با گرامیداشت هفته بسیج و تبریک بسیجیان به خانواده معظم شهدا و همه آحاد بسیج اظهار کرد: بسیج تنها یک نهاد نظامی نیست بلکه به یک فرهنگ اجتماعی و اعتقادی تبدیل شده است.

فرمانده سپاه مرکزی رشت افزود: بسیج جهادی اسلامی امروز در عرصه‌های دفاعی، فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرین بوده و هدف والای آن زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) است.

وی روز تشکیل بسیج مستضعفین را یادآور روحیه ایثار، جهاد و خدمت‌گزاری در مسیر انقلاب اسلامی بیان کرد و گفت: بسیج یادگار امام راحل و بستر ظهور حضرت حجت است.