جوابیه انتشارات سفیر اردهال به فرزند علامه عاملی؛ترجمه کتاب قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش در جریان رونمایی از کتاب «الصحیح من سیرة الامام علی (ع)» اثر مرحوم علامه جعفر مرتضی عاملی که از سوی انتشارات سفیر اردهال به چاپ رسید، فرزند ایشان در پیامی نسبت به ترجمه این اثر بدون اجازه خانواده مرحوم ابراز ناراحتی کرده و آن را غیرقانونی دانست. پس از آن متعاقباً انتشارات نیز در پاسخ به ادعای فرزند ایشان جوابیه‌ای را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد که در ادامه آمده است.

ترجمه سیره صحیح امیرالمؤمنین کاملاً قانونی است

انتشارات سفیر اردهال که همواره در مسیر اعتلای فرهنگ دینی کشور گام برداشته و به انتشار آثار متعددی در حوزه معارف اسلامی مفتخر است، از جمله ترجمه و نشر مجموعه گران‌سنگ «الصحیح من سیره النبی الاعظم (ص)» اثر مرحوم علامه جعفر مرتضی عاملی. این مجموعه در ۳۵ جلد به همت دکتر حسین تاج‌آبادی ترجمه و با تقریظ ارزشمند آن مرحوم در بهترین شکل منتشر شد و در سال ۱۳۹۶ به عنوان کتاب سال حوزه علمیه قم برگزیده گردید.

به دنبال این موفقیت، این انتشارات از مترجم محترم درخواست ترجمه اثر دیگر علامه با عنوان «الصحیح من سیرة الامام علی (ع)» را نمود. ترجمه این مجموعه با موافقت مترجم آغاز و پس از طی مراحل قانونی و دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مراسم رونمایی از ده جلد نخست آن در تاریخ ۲۷ / ۸ / ۱۴۰۴ برگزار شد. خوشبختانه این اثر گرانسنگ با استقبال اساتید، پژوهشگران و اندیشمندان روبه‌رو گردید.

متعاقب این مراسم، یکی از فرزندان مرحوم علامه عاملی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۸ / ۸ / ۱۴۰۴، ضمن اعتراض به این اقدام، آن را «غیرقانونی و بدون اطلاع بازماندگان مؤلف» اعلام کرده و مدعی شده‌اند که در جلد پایانی اثر، مؤلف صریحاً هرگونه ترجمه بدون اجازه را ممنوع اعلام کرده است.

به منظور رفع هرگونه ابهام، نکات ذیل را به اطلاع عموم می‌رسانیم:

۱. از نظر حقوقی و قانونی، با توجه به عدم شمول قانون کپی‌رایت بین‌المللی در جمهوری اسلامی ایران، ترجمه آثار خارجی یا عربی منع قانونی ندارد. از این‌رو، نسبت دادن «غیرقانونی بودن» به عمل ترجمه، نه مبنای حقوقی دارد و نه در عرف نشر کشور مسبوق به سابقه است.

۲. ترجمه مذکور پس از بررسی کارشناسی، با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماره فیپا صادره از همان وزارتخانه منتشر گردیده است. بدیهی است این وزارت‌خانه، نهاد قانونی ناظر بر فرآیند چاپ و نشر در کشور است.

۳. منبع مورد استفاده مترجم، نسخه الکترونیکی منتشرشده در پایگاه www.mezan.net/sayed-ameli-emam-Ali.html (چاپ ۱۳۸۹، نشر ایام) بوده است. در پایان هیچ‌یک از مجلدهای ۵۱، ۵۲ و ۵۳ این نسخه، تصریح یا تلویحی مبنی بر عدم مجاز بودن ترجمه از سوی مؤلف ذکر نشده است.

۴. بر اساس فتوای حضرت امام خمینی (ره) در صحیفه نور، ج ۱۷، ص ۸۷، کسب اذن مؤلف برای ترجمه آثار، شرط شرعی محسوب نمی‌شود. بنابراین، از منظر فقهی نیز اقدام این انتشارات، منطبق با موازین شرع بوده است.

۵. رویه قضائی موجود در دادگاه‌های کشور نیز مؤید آن است که در دعاوی مربوط به ترجمه آثار بدون اذن مؤلف، حتی با لحاظ بند ۵ ماده ۵ «قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸»، دعوای مؤلف علیه مترجم وارد دانسته نشده است؛ زیرا ترجمه به خودی خود اثر مستقل و واجد حقوق مؤلفانه محسوب می‌شود.

با توجه به موارد فوق، شایسته آن بود که پیش از طرح موضوع در رسانه، خانواده محترم مرحوم علامه عاملی، اطلاعات لازم را مستقیماً از این انتشارات استعلام می‌کردند. یقیناً، گفت‌وگوی مستقیم و تعامل فرهنگی می‌توانست مانع بروز سوءتفاهم‌هایی شود که هیچ‌کس از آن نفعی نمی‌برد.

در پایان، یادآور می‌شویم که انتشارات سفیر اردهال در سال‌های اخیر در حوزه بین‌الملل فعالیتی گسترده داشته است که نتیجه آن چاپ بیش از ۳۰ جلد کتاب در زمینه‌های مختلف از جمله تاریخ، ادبیات، کودک و… بوده است؛ آثاری که از کشورهای متنوعی چون چین، فرانسه، آلمان، ترکیه، مصر و امارات متحده عربی تهیه و منتشر شده‌اند. برای تمامی این کتاب‌ها، قرارداد رسمی کپی‌رایت به منظور رعایت حقوق نشر و مؤلف و در چارچوب قوانین بین‌المللی تنظیم و اجرا گردیده است.

در مورد ترجمه مجموعه «الصحیح من سیره الامام علی (ع)» نیز این ناشر از منظر اخلاقی و اعتقادی، خود را متعهد به رعایت حقوق مؤلف محترم می‌داند و اعلام می‌کند که آمادگی کامل برای همکاری و تعامل سازنده با ناشر لبنانی اثر و نماینده خانواده و بازماندگان مرحوم علامه عاملی را دارد.

انتشارات سفیر اردهال ضمن احترام کامل به مقام علمی و معنوی مرحوم علامه عاملی و خانواده گرامی ایشان، همچنان خود را در خدمت نشر آثار اهل علم و پاسداشت میراث ماندگار معارف اسلامی می‌داند.