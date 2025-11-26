جزئیاتی از «لاله سیاه» آزیتا موگویی؛ دوست دارم در تلویزیون سریال بسازم

به گزارش خبرنگار مهر، آزیتا موگویی، کارگردان و تهیهکننده سینما و تئاتر، این روزها همزمان مشغول پیشتولید فیلم سینمایی «لاله سیاه» و آمادهسازی نمایش تازهاش درباره ونسان ونگوگ است.
وی درباره وضعیت فیلم «لاله سیاه» گفت: پروانه ساخت «لاله سیاه» در روزهای پایانی سال گذشته صادر شد اما بهدلیل اینکه بخشهایی از فیلم باید در کشور هلند، یک کشور آفریقایی و همچنین مهمترین بخش در منطقه بختیاری فیلمبرداری شود، پروژه به پیشتولید بسیار سنگین و طولانی نیاز دارد. مقدمات این کار را از ابتدای امسال آغاز کردیم و همچنان ادامه دارد.
موگویی ادامه داد: بسیار امیدوارم همهچیز مطابق برنامه پیش برود و بتوانیم اواخر بهمن، با توجه به اینکه به سرمای فصل نیاز داریم، فیلمبرداری را در هلند آغاز کنیم و سپس ادامه کار در منطقه بختیاری در فروردین سال آینده انجام میشود.
وی درباره بازیگران بخش خارجی فیلم عنوان کرد: از ایران فقط ۲ بازیگر جوان که شخصیتهای اصلی قصه هستند ما را در هلند همراهی میکنند و انتخاب آنها قطعی شده است. باقی بازیگران در بخش هلند غیرایرانی هستند اما در بخش ایران بازیگران زیادی داریم و امیدوارم همه انتخابهایی که دارم در نهایت امکان همراهی با پروژه را پیدا کنند.
کارگردان و تهیهکننده «لاله سیاه» درباره ارتباط بخشهای هلند و منطقه بختیاری اظهار کرد: اتفاقا بخش جذاب ماجرا همینجاست و این ارتباط مستقیم به نام فیلم مربوط میشود.
تهیهکننده کنسرت نمایش «قصه ترانههای ماندگار» درباره تجربه حضورش در تئاتر گفت: من از سال ۹۶ تئاتر را شروع کردم و خوششانس بودم که با متن بینظیر نابغه بیهمتا بهرام بیضایی و با کارگردانی دوست و معلم برجستهام، محمد رحمانیان وارد تئاتر حرفهای شدم. تجربه فوقالعادهای بود و همان باعث شد مشتاق ادامه این مسیر شوم و خوشبختانه کارهایی که در تئاتر انجام دادم با استقبال بسیار خوبی روبهرو شد.
وی درباره علاقهاش به اجرای نمایشهایی درباره شخصیتهای علمی و هنری افزود: در همه جای دنیا کار درباره شخصیتهای هنری، علمی، ادبی یا تاریخی امری متداول است و من هم بهشدت به این جنس از نمایشها علاقه دارم. البته این کار بسیار سخت است، بهخصوص وقتی اسپانسر وجود نداشته باشد یا حمایتهای آشکار و پنهان دولتی فراهم نباشد. در این شرایط، رسیدن به کیفیت مطلوب تنها با عشق، تعهد و احساس مسئولیت ممکن میشود.
این تهیهکننده سینما و تئاتر درباره اینکه آیا پس از نمایش «باد زرد - ونگوگ» قصد دارد سراغ یک شخصیت شاخص دیگر برود، گفت: آرزویم به صحنه بردن «تاریخ سری سلطان در آبسکون» نوشته بهرام بیضایی است؛ نمایشی که به آخرین روزهای زندگی سلطان محمد خوارزمشاه و حمله مغول به ایران میپردازد. البته همه چیز منوط به شرایط و البته اجازه آقای بیضایی است.
کارگردان و تهیهکننده فیلم سینمایی «ایده اصلی» در پاسخ به اینکه سینما برایش جذابتر است یا تئاتر توضیح داد: سینما و تئاتر، هر ۲ جذابیتهای خودشان را دارند. من در هر ۲ حوزه همه توان، انرژی و تجربهام را به کار میگیرم تا بهترین نتیجه ممکن رقم بخورد.
وی مهمترین دلیل موفقیت آثار هنری را همسویی گروه تولید و بازیگران دانست و در این باره اظهار کرد: میدانید که چه سینما و چه تئاتر، کار تیمی است. اگر کسی در تیم ساز مخالف بزند یا منافع فردیاش را بر پروژه اولویت قرار بدهد، کار با چالش روبهرو میشود. بهویژه زمانی که تهیهکننده و کارگردان نگرش یکسان و همسو نداشته باشند در این صورت چالش، حاشیه و فرسایش به وجود میآید و مدیریت این وضعیت نیازمند انرژی و تجربه بیشتری است.
موگویی در پایان، درباره احتمال ورودش به عرصه نمایش خانگی گفت: پیشنهادهای زیادی در این حوزه داشتهام، اما ترجیحم این است که اگر روزی بخواهم سراغ تولید سریال بروم، برای تلویزیون کار بسازم چون اگر یک سریال خوب ساخته شود، گستره مخاطبان تلویزیون با هیچکدام از پلتفرمهای نمایش خانگی قابل مقایسه نیست.
