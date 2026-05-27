سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۳۷ هکتار از اراضی استان کرمانشاه به کشت گلخانهای اختصاص یافته که از این میزان، ۱۲۰ هکتار در قالب ۲۲۳ واحد فعال تولیدی در حال بهرهبرداری است.
وی افزود: عمده تولیدات گلخانهای استان شامل انواع سبزی و صیفیجات به ویژه خیار و گوجهفرنگی است و در کنار آن محصولاتی مانند فلفل و توتفرنگی نیز در واحدهای گلخانهای تولید میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به میزان تولیدات این بخش، تصریح کرد: سالانه حدود ۱۵ هزار تن محصولات گلخانهای خارج از فصل در استان تولید و روانه بازار مصرف میشود.
وی درباره پراکندگی واحدهای گلخانهای در استان بیان کرد: بیشترین تمرکز گلخانهها در شهرستانهای کرمانشاه، قصرشیرین، کنگاور و صحنه قرار دارد که سهم قابل توجهی در تولیدات کشاورزی استان دارند.
کریمی همچنین به ظرفیت استان در حوزه تولید گلهای زینتی اشاره کرد و گفت: سالانه حدود هشت میلیون شاخه گل بریده در گلخانههای استان تولید میشود که بخشی از نیاز بازار را تأمین میکند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، سه واحد تخصصی گلخانهای در استان فعال است که توان تولید سالانه ۱۰۲ میلیون گیاهچه نشاء را دارند و نقش مهمی در تأمین نهادههای بخش کشاورزی ایفا میکنند.
رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت توسعه گلخانهها در افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: توسعه کشتهای گلخانهای از اولویتهای اصلی بخش کشاورزی استان است و در همین راستا، برای سال جاری توسعه ۱۲۰ هکتار گلخانه جدید برنامهریزی شده است.
وی در پایان گفت: توسعه گلخانهها علاوه بر افزایش تولید، در مدیریت مصرف آب، اشتغالزایی و تأمین پایدار محصولات کشاورزی نیز تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.
