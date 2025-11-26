سردار سالاری: بسیجیان هرمزگان تا پای جان در مسیر رهبری ایستاده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اباذر سالاری، فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان، در اجتماع بزرگ بسیجیان استان هرمزگان اظهار کرد: بسیج در تمام دوران پس از انقلاب در کنار مردم و کشور بوده و هر جا دشمنان به دنبال فتنه‌انگیزی بودند، بسیجیان وارد میدان شدند و چشم فتنه را از بین بردند.

وی با اشاره به نقش بسیجیان در عرصه‌های عمرانی و بحران‌ها افزود: برای آبادانی کشور بسیج همواره پیش‌قدم بوده و در حوادثی همچون انفجار اسکله شهید رجایی، نیروهای بسیجی با تمام توان به یاری مردم شتافتند.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) با تأکید بر پیروی از رهبری اظهار داشت: ما اینجا آمده‌ایم تا بار دیگر لبیک خود را به ولی‌امر مسلمان جهان حضرت امام خامنه‌ای اعلام کنیم. از آغاز انقلاب در این مسیر بوده‌ایم و تا پای جان خواهیم ایستاد.

سردار سالاری خطاب به دشمنان گفت: آمریکا و اسرائیل بدانند تا زمانی که حتی یک بسیجی در هرمزگان حضور دارد، اجازه هیچ‌گونه تجاوزی داده نخواهد شد.