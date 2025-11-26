به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله ناصر مکارم شیرازی طی سخنانی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با تسلیت این ایام، اظهار کرد: سادهزیستی یکی از مهمترین آموزههای اسلامی و از شاخصترین ویژگیهای زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها است و عمل به این اصل میتواند بسیاری از مشکلات اجتماعی را برطرف کند.
وی با اشاره به روایات متعدد درباره فضیلت زهد افزود: در روایات آمده است: «جُعِلَ الخَیرُ کُلُّهُ فی بَیتٍ وَ جُعِلَ مِفتاحُهُ الزُّهدُ فی الدُّنیا؛ تمام خیر در خانهای جمع شده و کلید آن زهد و بیاعتنایی به دنیاست.» و در روایت دیگر آمده است: «لا یجِدُ الرّجلُ حلاوةَ الإیمانِ فی قَلبهِ حتّی لا یُبالیَ مَن أکلَ الدُّنیا؛ آدمی حلاوت ایمان را در قلب خود نمییابد، مگر زمانی که برایش مهم نباشد چه کسی دنیا را میبلعد».
مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: ریشه بسیاری از بحرانهای اجتماعی، ورود زندگیها به مرحله تجمل و چشموهمچشمی است؛ مرحلهای که «دیگر قابل دفاع نیست».
وی با اشاره به سیره عملی پیامبر (ص) و حضرت زهرا (س) بیان کرد: مراسم ازدواج حضرت زهرا و امیرمؤمنان با نهایت سادگی برگزار شد و جهیزیه حضرت همان گونه که منابع معتبر نقل کرده اند تنها شامل چند وسیله ابتدایی بود.
این مرجع تقلید مهریه سنگین، جهیزیههای گرانقیمت و مراسمهای پرهزینه را از عوامل اصلی بالا رفتن سن ازدواج دانست و افزود: وقتی ازدواج جوانان مشکل شود، جوانان نمیتوانند ازدواج کنند و در نتیجه جمعیت کشور رو به کم شدن و پیر شدن میشود.
وی نسبت به سوءاستفاده از فناوریهای نو هشدار داد و تصریح کرد: امروز برخی با ابزارهای هوش مصنوعی، آبروی افراد را خدشهدار میکنند و زندگی خانوادهها را متلاشی میسازند.
وی سپس با اشاره به روایتی از امیرمؤمنان درباره استغفار، افزود: امیرمؤمنان علیه السلام در پاسخ به کسانی که درباره خشکسالی، کمبود آب و کاهش جمعیت سوال کردند، همه را به استغفار توصیه کردند. قرآن نیز در سوره نوح بارها تأکید میکند که استغفار سبب نزول برکات الهی است.
آیت الله مکارم شیرازی در پایان با بیان اینکه «مجالس حضرت زهرا (س) تنها برای عزاداری نیست، بلکه مدرسه تربیتی و سبک زندگی است»، گفت: امیدوارم همگان مبلّغ زندگی، رفتار و سخنان نورانی حضرت زهرا (س) باشند.
