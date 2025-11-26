چهارمین یادواره شهدای گیلانی مقیم قم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالرحیم علیزاده، مسئول ستاد یادواره شهدای گیلانی مقیم قم صبح چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به نقش تعیین‌کننده فرهنگ ایثار در مقابله با جنگ نرم، از برگزاری چهارمین یادواره شهدای گیلانی در قم خبر داد و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مراسم را تشریح کرد.

مسئول ستاد یادواره شهدای گیلانی مقیم قم بر اهمیت جایگاه شهدا در تقویت بنیه اعتقادی و فرهنگی جامعه تأکید کرد و با اشاره به اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری معنای واقعی جمله شهدا مظهر قدرت ایران هستند درک می‌شود، اظهار داشت: شهدا تمام هستی خود را در راه خدا تقدیم کردند و خون پاک آنان سرمایه‌ای معنوی و پشتوانه‌ای استوار برای ملت ایران به شمار می‌رود.

وی با اشاره به شدت یافتن جنگ شناختی و عملیات رسانه‌ای دشمن علیه افکار عمومی، بیان کرد: در مقابله با این هجمه‌ها، بازگشت به فرهنگ ایثار و تبیین سیره شهدا ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و یادواره‌های شهدا می‌تواند زمینه تقویت روحیه مقاومت و بصیرت را فراهم کند.

مسئول ستاد یادواره شهدای گیلانی مقیم قم در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری این آئین گفت: این یادواره فرصتی برای بازخوانی آرمان‌های شهدا و امامین انقلاب اسلامی است و تلاش دارد تا فرهنگ جهاد، شهادت، پایداری و مقابله با دشمنان اسلام را در جامعه زنده نگه دارد.

وی افزود: همان‌گونه که در ایام اخیر شاهد بودیم، شهادت چهره‌های مقاومت بار دیگر روح تازه‌ای در امت اسلامی دمید و نشان داد راه شهادت همچنان باز است.

علیزاده با اشاره به زمان و مکان چهارمین یادواره شهدای گیلانی مقیم قم ادامه داد: این مراسم یازدهم آذرماه، همزمان با سالروز شهادت میرزا کوچک‌خان جنگلی، در مسجد و حسینیه سیدالشهدا گیلانی‌های مقیم قم واقع در خیابان هفتم تیر، کوچه شانزدهم، کوچه شهید نوری برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه میرزا کوچک‌خان گفت: این روحانی مجاهد و خستگی‌ناپذیر برای تشکیل نخستین حکومت اسلامی در ایران مبارزه کرد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، نهضت او نمونه‌ای کوچک از نظام جمهوری اسلامی بود.

مسئول ستاد یادواره شهدای گیلانی مقیم قم افزود: در این آئین از سخنان نماینده ولی فقیه در استان گیلان و امام‌جمعه رشت آیت‌الله فلاحتی، بهره‌مند خواهیم شد و حاج ابوذر روحی، مداح شناخته‌شده گیلانی، نیز به مرثیه‌خوانی خواهد پرداخت و برنامه‌های متنوع دیگری نیز برای این مراسم تدارک دیده شده است.

۱۲۷ شهید گیلانی در قم شناسایی شده است

علیزاده در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه آماری از شهدای گیلانی مقیم قم اظهار داشت: تاکنون ۱۲۷ شهید گیلانی در قم شناسایی شده که از میان خانواده‌های آنان، ۹ خانواده دارای دو شهید هستند، همچنین پنج نفر از پدران این شهدا از روحانیون مبارز و فعال در انقلاب اسلامی بوده‌اند.

وی با اشاره به برخی شهدای شاخص گیلانی مقیم قم بیان کرد: از جمله این چهره‌ها شهید آیت‌الله ربانی، شهید آیت‌الله قلی‌پور و شهید سلیمی‌پور هستند که امام خمینی (ره) درباره او تعبیر فرزند من را به کار برده بودند. شهید سید یونس رودباری نیز به عنوان نخستین شهید نهضت اسلامی شناخته می‌شود که پس از مجروحیت شدید و تحمل دوران سخت مبارزه به شهادت رسید.

مسئول ستاد یادواره شهدای گیلانی مقیم قم همچنین از شهید دکتر قربانیان یاد کرد که علاوه بر روحانی بودن، استاد برجسته حوزه و دانشگاه بود و بیش از پنجاه اثر علمی در حوزه حقوق از او به یادگار مانده است.

وی در پایان با اشاره به دیدارهای دوره‌ای با خانواده‌های معظم شهدا گفت: این سرکشی‌ها با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه دارد و تلاش می‌کنیم یادگاران شهدا بیش از گذشته مورد تکریم و توجه قرار گیرند.