زلزله ۷.۴ ریشتری فیلیپین را لرزاند؛ شباهت خطرناک با زلزله مکران ایران

محمد پورمحمد شاهوار رئیس شبکه ملی شتاب‌نگاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زلزله فیلپین، گفت: زلزله‌ای به بزرگی ۷.۴ ریشتری صبح روز جمعه، ۱۸ مهر جزیره میندانائو در جنوب فیلیپین را لرزاند و پس‌لرزه‌ای قدرتمند نیز در پی آن به وقوع پیوست. این زمین‌لرزه تاکنون دست‌کم هفت نفر کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. تنها در شهر «داوائو» بیش از ۳۴۰ نفر به دلیل صدمات جزئی به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: شدت بالای زمین‌لرزه باعث صدور هشدار سونامی شد و بسیاری از ساکنان مناطق ساحلی ناچار شدند به نقاط مرتفع پناه ببرند. گزارش‌ها حاکی از آن است که عمق کانون زمین‌لرزه حدود ۵۰ کیلومتر بوده و ویدیوهای منتشرشده از مناطق زلزله‌زده، پالس‌های پریود بلند لرزه‌ای را به‌وضوح نشان می‌دهد.

شاهوار تاکید کرد: این زمین‌لرزه شباهت‌های قابل توجهی با زلزله‌های بزرگ منطقه مکران در جنوب ایران دارد. در هر دو منطقه، کانون زمین‌لرزه‌ها در پهنه‌های فرورانش اقیانوسی واقع شده است؛ مناطقی که پتانسیل بالایی برای وقوع لرزش‌های شدید و شکل‌گیری امواج سونامی دارند.

رئیس شبکه ملی شتاب‌نگاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در پایان اظهار کرد: همانند زلزله‌های تاریخی مکران، زمین‌لرزه فیلیپین نیز با بزرگی بالا، عمق نسبتاً متوسط و تولید موج‌های پریود بلند همراه بوده است. این ویژگی‌ها نشان می‌دهد که سازوکار گسیختگی پوسته در هر دو پهنه مشابه است و همواره خطر وقوع زلزله‌های بزرگ همراه با سونامی در مناطق فرورانش اقیانوسی وجود دارد.

به گزارش مهر، همچنین دو هفته پیش نیز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۹ ریشتر در منطقه سبی فیلیپین رخ داد که موجب تخریب گسترده و رانش زمین شد. در این حادثه ۷۲ نفر جان باختند، ده‌ها نفر مجروح یا مفقود شدند و هزاران نفر ناچار به ترک خانه‌های خود شدند.