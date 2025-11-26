ذوالقدر: دماوند نماد استقامت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد ذوالقدر، در ویژه‌برنامه هفته بسیج در دماوند، ضمن تبریک این هفته به بسیجیان و خانواده‌های آنان اظهار داشت: مردم دماوند همچون قله استوار این دیار شناخته می‌شوند؛ قله‌ای که نماد مقاومت و پایداری است.

وی با اشاره به نقش مردم دماوند در میزبانی از خانواده‌های مهاجر بحران‌زده از تهران افزود: این اقدام بزرگ جلوه‌ای روشن از انسجام ملی است؛ همان چیزی که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند و شما بسیجیان آن را محقق کرده‌اید.

مشاور فرمانده کل سپاه با مرور حوادث ابتدای انقلاب اسلامی تصریح کرد: در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، دشمن ایران را تهدید کرد، اما امام بزرگوار کمتر از یک ماه بعد در پنجم آذر، امنیت نظام را به مردم سپرد و آن را بسیج نامید. امام فرمود در مساجد به مردم آموزش دهید و همین شد شجره طیبه؛ درختی تنومند که ریشه آن ایمان و آرمان است.

وی با انتقاد از سیاست‌های غرب در مقابله با حجاب و ارزش‌های اسلامی گفت: در فرانسه ریشه بی‌غیرتی را باید در قوانینی دید که حتی با یک پارچه چادر مخالفت می‌کنند، چون پشت این حجاب یک اندیشه نجات‌بخش وجود دارد.

ذوالقدر همچنین با اشاره به نقش بسیج در دوران کرونا و کمک‌های مؤمنانه، تغسیل اموات و رسیدگی به نیازمندان بیان کرد: این‌ها جلوه‌های واقعی قدرت نرم بسیج است؛ قدرتی که از ایمان، دعا، توسل و حضور مردم می‌آید.

وی در ادامه به مقاومت نیروهای جبهه مقاومت در جنگ ۱۲ و ۲۲ روزه غزه اشاره کرد و گفت: بسیجیان و پاسداران در آن نبردها سوختند اما ایستادند. امروز با قدرت می‌گوئیم که ما اسرائیل را در هم کوبیدیم و اگر جنگ چند روز دیگر ادامه داشت، رژیم صهیونیستی نابود می‌شد.

مشاور فرمانده کل سپاه با بیان اینکه تصمیم جمهوری اسلامی در هدف قراردادن پایگاه آمریکایی‌ها در قطر معادلات را تغییر داد افزود: امیر قطر گفته بود ترامپ دستور داده بود پاسخ به حمله ایران متوقف شود. این‌ها نتیجه وحدتی است که خداوند در دل مردم قرار داده است.

وی در پایان با تاکید بر ایمان‌محوری مردم دماوند گفت: این شهر، شهری ایمانی و ریشه‌دار است. نگذارید این اعتقاد بزرگ از دست برود. لقمه حلال، تربیت دینی و ایران امام‌رضایی، پایه‌های استقامت ما هستند. امروز بسیاری از کشورهای جهان الگوی بسیج را از ایران می‌خواهند و مردم مقاوم یمن نمونه بارز آن هستند. پیروزی ما هرگز فقط نتیجه سلاح نبود؛ پیروزی ما نتیجه ایمان بود.